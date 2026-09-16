ثبت ۴۷۶۶ اثر در دوسالانه عکس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، بهارک زرگروفا، دبیر هنری چهاردهمین جشنواره دوسالانه عکس رضوی، در آیین اختتامیه این رویداد گفت: این دوره با مشارکت هنرمندان ۲۹ استان کشور برگزار شد و چهار هزار و ۷۶۶ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید، اما هدف اصلی ما فراتر از دریافت عکس و ایجاد یک جریان مستمر هنری بود.

وی در ادامه اظهار کرد: هنر زبان بی‌بدیل ارادت است و دوربین، چشمان هنرمندی است که این ارادت را برای آیندگان به یادگار می‌گذارد و برگزاری این دوره با وجود شرایط دشوار ماه‌های گذشته، با عشق به امام رضا(ع) و تعهد هنرمندان امکان‌پذیر شد.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره تلاش کرد با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اردوهای عکاسی در شهرهای قم و شیراز و همچنین فضاهای معنوی استان البرز، زمینه شکل‌گیری یک جریان پویا و اثرگذار هنری را فراهم کند.

دبیر هنری جشنواره بیان کرد: حاصل مشارکت هنرمندان کشور، ثبت چهار هزار و ۷۶۶ فریم عکس از عکاسان ۲۹ استان بود که ظرفیت هنر عکاسی در روایت مفاهیم ارزشی را نشان می‌دهد.

زرگروفا گفت: آثار در چهار بخش تک‌عکس حرفه‌ای، عکاسی با تلفن همراه، بخش ویژه تشییع رهبر شهید و مجموعه‌عکس داستانی داوری شد و آثار راه‌یافته به نمایشگاه و کتاب جشنواره نیز در آیین اختتامیه رونمایی شد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت دوره پانزدهم پیشنهاد کرد دبیرخانه دائمی دوسالانه با اختصاص کمک‌هزینه و استفاده از استادان راهنما، در طول سال از هنرمندان جوان برای تولید مجموعه‌عکس‌های مستند و روایتگر حمایت کند.

دبیر هنری جشنواره همچنین ایجاد یک گنجینه دیجیتال را پیشنهاد داد و گفت: ایجاد یک بستر مجازی حرفه‌ای می‌تواند ضمن فراهم کردن امکان عرضه بین‌المللی آثار، به تقویت اقتصاد هنر عکاسان و ایجاد آرشیوی ماندگار از هنر آیینی ایران کمک کند.

زرگروفا همچنین از حمایت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و تلاش مدیر اجرایی دوسالانه و همچنین همکاری هیئت داوران، ستاد اجرایی، انجمن‌های هنری و مجموعه‌های فرهنگی استان در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: هنرمندانی که در این جشنواره تندیس و جایزه دریافت کردند، راویان نور و ایستادگی هستند و امیدوارم دوربین هنرمندان همواره در مسیر ثبت حقیقت حرکت کند.