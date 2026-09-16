نرخ سرویس مدارس قزوین برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

سیدحسین بی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ مصوب خدمات حمل‌ونقل دانش‌آموزی با خودروهای سواری، ون، مینی‌بوس و اتوبوس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تعیین و اعلام شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه نرخ خدمات حمل‌ونقل دانش‌آموزی، هزینه جابه‌جایی دانش‌آموزان با خودروهای سواری برای مسیرهای تا سه کیلومتر ۱۵ میلیون ریال، تا ۶ کیلومتر ۱۸ میلیون ریال و تا ۹ کیلومتر ۲۱ میلیون ریال تعیین شده است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان قزوین ادامه داد: نرخ حمل‌ونقل دانش‌آموزی با خودروهای ون نیز برای مسیرهای تا سه کیلومتر ۱۲ میلیون ریال، تا ۶ کیلومتر ۱۴ میلیون ریال و تا ۹ کیلومتر ۱۵ میلیون ریال تعیین شده است.

بی‌نیاز تصریح کرد: هزینه حمل‌ونقل دانش‌آموزی با خودروهای مینی‌بوس و اتوبوس برای مسیرهای تا ۱۲ کیلومتر نیز ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

وی گفت: در این مصوبه تأکید شده است که مطابق ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، چنانچه مصوبه در مهلت قانونی مورد اعتراض مراجع ذی‌ربط قرار نگیرد، برای شهرداری قزوین لازم‌الاجرا خواهد بود.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان قزوین خاطرنشان کرد: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای این مصوبه نیز بر عهده مسئولان ذی‌ربط شهرداری قزوین اعلام شده است.