به گزارش خبرنگار مهر، جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان تهرانی با عنوان «دل‌آرام شهر» با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد؛ زاکانی در این مراسم از اعزام ۱۸۵ نفر از زوج‌های جوان به مشهد خبر داد.

وی در جشن ازدواج زوج‌های جوان تهرانی با تأکید بر حمایت مدیریت شهری از خانواده‌ها گفت: مجموعه مدیریت شهری خدمت به مردم را وظیفه خود می‌داند و با افتخار در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان حرکت می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم افزود: تلاش‌هایی که برای برگزاری این برنامه و حمایت از زوج‌های جوان انجام شده، حداقل اقدام برای آغاز زندگی مشترک است و امیدواریم خانواده‌هایی پربرکت شکل بگیرد.

زاکانی با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای زوج‌های جوان اظهار کرد: سال گذشته توفیق داشتیم زوج‌های جوان را به مشهد اعزام کنیم و ان‌شاءالله برای این ۱۸۵ نفر نیز سفر مشهد در نظر گرفته خواهد شد.

شهردار تهران در پایان برای زوج‌های جوان آرزوی خوشبختی و زندگی مشترک همراه با آرامش و موفقیت کرد.