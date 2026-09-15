هیچ دستگاهی در استان تهران حق ندارد مسئولیت خود را به دیگری حواله کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه سه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران با محوریت شهرستان پیشوا، با قدردانی از مدیران استانی و شهرستانی، نمایندگان مجلس، امام جمعه و مجموعه عوامل اجرایی اظهار کرد: دور دوم سفرهای شهرستانی برای ارزیابی عملکرد دستگاهها و پیگیری نتیجه مصوبات دور نخست طراحی شده است.
وی با اشاره به فرآیند تدوین مصوبات در دور نخست سفرها افزود: در آن مرحله با حضور میدانی مدیران، گفتوگو با مردم، مسئولان محلی، ائمه جمعه، نمایندگان و مطالبهگران، مسائل واقعی هر شهرستان احصا و بر همان اساس نقشه راه اجرایی مشخصی تدوین شد.
استاندار تهران مصوبات سفرها را مجموعه مهمترین مطالبات مردمی در حوزههای عمرانی، اقتصادی، زیربنایی و خدماتی دانست و تصریح کرد: از نظر اولویت، کمتر موضوعی در شهرستانها اهمیت بالاتری از اجرای همین تعهدات دارد.
معتمدیان با بیان اینکه دور دوم سفرها مرحله ارزیابی عملکرد دستگاههاست، گفت: یک سال پس از تصویب مصوبات باید بتوانیم با گزارش روشن به مردم بازگردیم و بگوییم چه کاری انجام شده، چه پروژهای باقی مانده و علت تأخیر چه بوده است. اگر مصوبهای بدون پیگیری زمین بماند، سرمایه اعتماد عمومی به مدیران، دستگاه اجرایی و دولت آسیب میبیند.
وی فرمانداران را نمایندگان عالی دولت خواند و تأکید کرد: فرمانداران باید اجرای مصوبات را مستمر دنبال کنند و هرجا هماهنگی میان دستگاهها، تأمین اعتبار یا تصمیم مدیریتی لازم است، موضوع را تا سطح معاونان استانداری و استاندار پیگیری کنند. هیچ دستگاهی نمیتواند مسئولیت را به دیگری حواله دهد و این رویه پذیرفتنی نیست؛ برای رفع مشکلات مردم نیز بنبستی متصور نیست.
استاندار تهران با قدردانی از عملکرد دستگاههای اجرایی در شرایط دشوار یک سال گذشته افزود: استان تهران در دورهای با چالش و آسیب به بخشی از زیرساختها مواجه بود، اما با تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان، خدمات اساسی مردم در حوزههای آب، برق، گاز، سوخت، نان، امدادرسانی و سایر بخشها استمرار یافت و این تجربه نشان داد مجموعه مدیریتی استان توان انجام کارهای بزرگ در شرایط دشوار را دارد.
وی تصریح کرد: همین توانمندی باید در شرایط عادی نیز برای حل مسائل شهرستانها به کار گرفته شود. مردم شهرستانی مانند پیشوا که سالهاست ارتقای اداری پیدا کردهاند، بهدرستی انتظار دارند اثر این تغییر را در کیفیت خدمات و زیرساختهای زندگی خود مشاهده کنند.
بیمارستان پیشوا؛ پروژهای که باید با همه ظرفیتها به نتیجه برسد
معتمدیان بیمارستان پیشوا را یکی از مهمترین پروژههای این شهرستان عنوان کرد و گفت: حوزه سلامت از اولویتهای اصلی ماست و این بیمارستان مطالبه جدی مردم پیشوا به شمار میرود. پروژه نسبت به بازدید قبلی پیشرفت قابل توجهی داشته و اکنون باید برای تکمیل بخش باقیمانده همه ظرفیتها را به کار گرفت.
وی افزود: پیگیری تخصیص کامل اعتبارات سفر رئیسجمهور، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و مولدسازی داراییهای مازاد از جمله مسیرهایی است که برای تأمین منابع این پروژه دنبال خواهد شد.
استاندار تهران تأکید کرد: تکمیل بیمارستانهای پیشوا و ورامین از مهمترین اولویتهای حوزه سلامت در جنوب شرق استان است و دستگاههای مسئول باید برای رساندن این پروژهها به بهرهبرداری، زمان را مدیریت کنند.
از مدرسهسازی تا انرژی خورشیدی؛ زیرساختها باید جلوتر از نیاز حرکت کنند
معتمدیان در ادامه با اشاره به نهضت مدرسهسازی استان تهران گفت: با محوریت آموزش و پرورش و ادارهکل نوسازی مدارس و همراهی دستگاههای مختلف، طی کمتر از دو سال حدود سه هزار کلاس درس ساخته و تحویل شده و سه هزار کلاس دیگر نیز در دست اجراست.
وی تأمین زمین را یکی از مهمترین پیشنیازهای این نهضت دانست و افزود: حدود ۷۰۰ هزار مترمربع زمین برای توسعه فضاهای آموزشی تأمین شده و در پیشوا نیز با وجود بهبود محسوس وضعیت، برای نقاطی که همچنان با کمبود مواجهاند، احداث هنرستان و دبستان جدید در دستور کار قرار گرفت.
استاندار تهران همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از دیگر محورهای مهم دولت در استان عنوان کرد و گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تهران که پیش از دولت چهاردهم حدود ۲۳ مگاوات بود، اکنون به حدود ۴۰۰ مگاوات رسیده است.
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