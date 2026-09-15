https://mehrnews.com/x3d4XB ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵ کد مطلب 6948375 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵ تجمع مردم یاسوج در صد و نود و نهمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و نود و نهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 187 MB کد مطلب 6948375 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود تصاویر هوایی از اجتماع صد و نود و نهم رشتیها در میدان اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود روایت میدانی خبرنگار مهر از تداوم حضور رشتوندان در میدان حماسه اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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