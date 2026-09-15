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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

دستگیری سارقان سابقه‌دار قطعات خودروهای سنگین در بناب

دستگیری سارقان سابقه‌دار قطعات خودروهای سنگین در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار قطعات خودروهای سنگین و اعتراف آنان به ۴ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات، سیم و کابل خودروهای سنگین در شهرستان بناب، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ویژه مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری‌های ۱۱ و ۱۲ با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و با اشرافیت بر مناطق جرم‌خیز، سرنخ‌هایی از فعالیت سارقان به دست آورده و پس از شناسایی هویت آنان، در عملیاتی هدفمند ۲ سارق سابقه‌دار را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی و در مواجهه با ادله و شواهد غیرقابل انکار، لب به اعتراف گشوده و به ۴فقره سرقت قطعات، سیم و کابل خودروهای سنگین اعتراف کردند.

سرهنگ بابایاری با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان امنیت اقتصادی شهروندان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6948416

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