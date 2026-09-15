دستگیری سارق منزل در کمتر از ۲۴ ساعت در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از منزلی در شهرستان مرند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۵ کشکسرای قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی، گشت‌زنی هدفمند و اجرای طرح‌های کنترلی، سارق را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر و اموال سرقتی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

سرهنگ اسدیان بیان داشت: در این خصوص یک نفر سارق دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با تأکید بر استمرار گشت ‌زنی‌های هدفمند و برخورد قاطع با سارقان، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه ، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.