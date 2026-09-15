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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

دستگیری سارق منزل در کمتر از ۲۴ ساعت در مرند

دستگیری سارق منزل در کمتر از ۲۴ ساعت در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سارق منزل در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از منزلی در شهرستان مرند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۵ کشکسرای قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی، گشت‌زنی هدفمند و اجرای طرح‌های کنترلی، سارق را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر و اموال سرقتی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

سرهنگ اسدیان بیان داشت: در این خصوص یک نفر سارق دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با تأکید بر استمرار گشت ‌زنی‌های هدفمند و برخورد قاطع با سارقان، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه ، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6947915

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