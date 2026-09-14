کشف خودروی سرقتی در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامی اوچ هاچا حین گشت زنی هدفمند در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ که در حاشیه یکی از محلات شهرستان پارک شده بود مشکوک ک پس از بررسی خودرو و استعلام به عمل آمده مشخص شد سرقتی بوده و مالک خودرو شناسایی و تحویل وی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با تاکید بر اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان با نصب تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر و قفل پدال از سرقت رفتن وسایل نقلیه خود پیشگیری کنند و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.