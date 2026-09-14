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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

کشف خودروی سرقتی در اهر

کشف خودروی سرقتی در اهر

اهر- فرمانده انتظامی اهر از کشف یک دستگاه خودرو ۲۰۶ سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامی اوچ هاچا حین گشت زنی هدفمند در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ که در حاشیه یکی از محلات شهرستان پارک شده بود مشکوک ک پس از بررسی خودرو و استعلام به عمل آمده مشخص شد سرقتی بوده و مالک خودرو شناسایی و تحویل وی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با تاکید بر اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان با نصب تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر و قفل پدال از سرقت رفتن وسایل نقلیه خود پیشگیری کنند و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.

کد مطلب 6947037

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