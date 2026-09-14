باند سارقان حرفه ای موبایل در تبریز متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت موبایل ، موضوع بصورت در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت و ۵ نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در معابر مختلف شهر تبریز اقدام به سرقت انواع گوشی های تلفن همراه می نمودند که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به ۴۲ فقره سرقت به ارزش ۳۵ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان ، کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.