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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸

وداع باشکوه شیعیان زاهدان با «عالم اهل سنت» شهید محمدیوسف گرگیج

وداع باشکوه شیعیان زاهدان با «عالم اهل سنت» شهید محمدیوسف گرگیج

زاهدان- مردم شهر زاهدان برای شهید راه حقیقت و عالم اهل سنت محمدیوسف گرگیج، وداع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6948469

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    نظرات

    • حزب الله کرمانشاه IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      3 0
      پاسخ
      بانام خداوند مهربان شهادت عالم دلسوز و خستگی ناپزیر به مردم دلسوز زاهدان تسلیت می گویم خداوند روح شان شاد بفرماید انشاء الله
    • سید حسین IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      4 0
      پاسخ
      بر قاتلانش لعنت

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