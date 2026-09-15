https://mehrnews.com/x3d4Zw ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6948469 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ وداع باشکوه شیعیان زاهدان با «عالم اهل سنت» شهید محمدیوسف گرگیج زاهدان- مردم شهر زاهدان برای شهید راه حقیقت و عالم اهل سنت محمدیوسف گرگیج، وداع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 37 MB کد مطلب 6948469 کپی شد مطالب مرتبط چرا مولوی گرگیج ترور شد؟؛ وقتی «وحدت» برای تروریسم کابوس میشود تشییع و تدفین پیکر شهید گرگیج در زاهدان برگزار میشود بیانیه سران، علما و نخبگان سیستان و بلوچستان در پی شهادت مولوی گرگیج اشک شیعیان در فراق «عالم اهل سنت»؛ جلوه ای از همدلی شیعه و سنی مراسم وداع با شهید مولوی یوسف گرگیج در زاهدان برگزار میشود روایت ۲۰۰ شب تجمع در زاهدان؛ خیابانی که از مردم خالی نمی شود برچسبها زاهدان مراسم تشییع تشییع شهدا مولوی گرگیج
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