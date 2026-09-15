به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهید مولوی یوسف گرگیج با حضور مردم ولایتمدار و اقشار مختلف مردم زاهدان برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۲۰ در محل تجمعات شبانه گلزار شهدای زاهدان آغاز می‌شود و سپس ساعت ۲۱ در محل تجمعات شبانه خیابان دانشگاه زاهدان ادامه خواهد داشت.

از عموم مردم زاهدان دعوت شده است با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عالم شهید، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام میان اقشار مختلف مردم تأکید کنند.

شهید مولوی یوسف گرگیج از علمای اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان بود که روز گذشته در پی حادثه تروریستی به شهادت رسید.