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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

مراسم وداع با شهید مولوی یوسف گرگیج در زاهدان برگزار می‌شود

مراسم وداع با شهید مولوی یوسف گرگیج در زاهدان برگزار می‌شود

زاهدان- مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مولوی یوسف گرگیج، عالم اهل‌سنت، شامگاه سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه در زاهدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهید مولوی یوسف گرگیج با حضور مردم ولایتمدار و اقشار مختلف مردم زاهدان برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۲۰ در محل تجمعات شبانه گلزار شهدای زاهدان آغاز می‌شود و سپس ساعت ۲۱ در محل تجمعات شبانه خیابان دانشگاه زاهدان ادامه خواهد داشت.

از عموم مردم زاهدان دعوت شده است با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عالم شهید، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام میان اقشار مختلف مردم تأکید کنند.

شهید مولوی یوسف گرگیج از علمای اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان بود که روز گذشته در پی حادثه تروریستی به شهادت رسید.

کد مطلب 6947941

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