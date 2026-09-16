روایت ۲۰۰ شب تجمع در زاهدان؛ خیابانی که از مردم خالی نمی شود

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: زاهدان نزدیک به ۲۰۰ شب است که شاهد برگزاری مستمر تجمعات شبانه در نقاط مختلف شهر بوده؛ تجمعاتی که به مرور به یکی از برنامه‌های ثابت شبانه در برخی خیابان‌ها و میادین اصلی شهر تبدیل شده است.

خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه آزاد اسلامی و گلزار شهدای زاهدان در میدان امام حسین(ع)، از جمله محل‌های اصلی برگزاری این تجمعات هستند و در کنار آنها، در نقاط مختلف شهر نیز گروه‌هایی از شهروندان به‌صورت خودجوش با در دست داشتن پرچم ایران حضور پیدا می‌کنند.

برنامه‌های این تجمعات متناسب با مناسبت‌های مختلف تغییر می‌کند و شامل مراسم عزاداری، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، مراسم‌های مناسبتی و برنامه‌های شاد است. در برخی شب‌ها نیز غرفه‌های فرهنگی، خدمات‌رسانی و عرضه محصولات و فعالیت‌های اقتصادی در محل تجمعات برپا می‌شود و حضور خانواده‌ها نیز در این برنامه‌ها قابل توجه است.

تداوم این تجمعات طی نزدیک به ۲۰۰ شب، علاوه بر ایجاد یک برنامه مستمر در فضای عمومی شهر، زمینه حضور و دیدار مکرر گروهی از شهروندان را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی حاضران در شب‌های مختلف یکدیگر را ملاقات می‌کنند و این تجمعات به محلی برای تعاملات اجتماعی، حضور خانوادگی و برگزاری برنامه‌های مناسبتی تبدیل شده است.

پیروزی همیشه متعلق به جبهه حق است

تارادخت خوش‌فرمان، نوجوان ۱۶ ساله زاهدانی که در بسیاری از شب‌ها در این تجمعات حضور داشته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه خود از این حضور گفت: تلاش کرده‌ام هر شب در تجمعات حضور داشته باشم و با این حضور، حمایت خود را از کشور، رهبری و نظام نشان دهم.

وی افزود: معتقدم پیروزی همیشه متعلق به ایران بوده و خواهد بود و دشمن نمی‌تواند با اقدامات خود به اهدافش دست پیدا کند.

روایت ۲۳ ساله زاهدانی از شب‌های تجمع در خیابان‌های شهر

سمیه دلارامی، ۲۳ ساله، یکی دیگر از شهروندانی است که در بخش قابل توجهی از تجمعات شبانه زاهدان حضور داشته است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان حضور خود گفت: از مجموع شب‌های برگزاری تجمعات، حدود ۲۰ شب نتوانسته‌ام شرکت کنم و در بیشتر شب‌های دیگر در این برنامه‌ها حضور داشته‌ام.

وی انگیزه خود از این حضور را حفظ امنیت کشور و حمایت از رهبری عنوان کرد و افزود: تقریباً هر شب در تجمعات حاضر می‌شوم و اگر یک شب نتوانم بیایم، احساس خوبی ندارم.

دلارامی با اشاره به مطالبه خود از مسئولان ادامه داد: هدف ما این است که خون رهبر و شهدایمان فراموش نشود و مسئولان نیز نسبت به حضور مردم و مطالبات آنها بی‌تفاوت نباشند. مردم برای بیکاری به اینجا نمی‌آیند و مطالبه‌ای که مطرح می‌کنند، مشخص است.

وی همچنین گفت: معتقدم اگر مسئولان در کنار مردم باشند، ایران پیروز خواهد شد، اما ایجاد دوگانگی میان مسئولان و مردم می‌تواند شرایط متفاوتی ایجاد کند.

این شهروند در پایان درباره روند برگزاری تجمعات اظهار کرد: از نظر من عواملی که مسئولیت برگزاری و اداره تجمعات را بر عهده دارند، عملکرد خوبی داشته‌اند و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

روایت یک مادر از حضور در تجمعات شبانه زاهدان

فاطمه سلیمی، ۳۵ ساله، یکی دیگر از شهروندانی است که تقریباً در تمامی شب‌های برگزاری تجمعات زاهدان حضور داشته و تنها در چند شبی که در سفر بوده، نتوانسته در این برنامه‌ها شرکت کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انگیزه خود از حضور در تجمعات گفت: یکی از دلایل حضورم این است که به توصیه‌های رهبر توجه دارم و معتقدم وقتی پدر خانواده از فرزندش کاری می‌خواهد، حتماً مصلحتی را در نظر دارد. من نیز معتقدم حضور در این تجمعات می‌تواند فرصتی برای آشنایی بیشتر خودم و فرزندم با مسائل اجتماعی و آنچه در جامعه جریان دارد باشد.

سلیمی درباره شرایط جنگ نیز اظهار کرد: اگر خود پدیده جنگ را در نظر بگیریم، شاید مطلوب نباشد، اما اینکه در برابر دشمن ایستادگی نکنیم و او ما را فردی ترسو تصور کند نیز از نظر من قابل قبول نیست.

خبرنگار: فاطمه سپاهی