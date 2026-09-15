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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۲

ایجاد شهر جدید در خرم‌آباد

ایجاد شهر جدید در خرم‌آباد

خرم‌آباد - استاندار لرستان از قول مساعد وزیر راه و شهرسازی برای ایجاد شهر جدید در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جریان دیدار با وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیری و بررسی ویژه طرح‌های توسعه شهری، گفت: موضوع ایجاد شهر جدید در خرم‌آباد با توجه شاخص‌های توسعه شهری در این دیدار مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی در این دیدار ضمن تأکید بر ضرورت ایجاد شهر جدید در مرکز استان، برای پیگیری این موضوع قول مساعد داد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: در این دیدار، فرایند تصویب طرح‌های توسعه شهری و تأمین اعتبار آنها، به‌صورت ویژه مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری ضرورت پهنه‌بندی تراکمی در خرم‌آباد، گفت: در این زمینه نیز گفتگوی ویژه با وزیر راه و شهرسازی انجام شد که خوشبختانه وزیر در این زمینه نیز قول مساعد برای پیگیری و انجام همکاری‌های لازم را داد.

وی افزود: در این زمینه حداکثر همکاری برای تسریع در ابلاغ این طرح، از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6948478

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