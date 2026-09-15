سرهنگ بهمن قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه تریلر حامل قیر مایع در محور معمولان - خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این حادثه باعث مسدودشدن کامل مسیر و اختلال در تردد خودروها شده است.

وی اظهار کرد: این تریلر کشنده که محموله قیر مایع را از معمولان به مقصد خرم‌آباد حمل می‌کرد، در نخستین تونل این محور به دلایل نامشخص از مسیر خارج و واژگون شد.

فرمانده انتظامی معمولان با اشاره به‌شدت حادثه، افزود: بر اثر واژگونی، تمام محموله تانکر در سطح جاده و اطراف آن تخلیه شد که علاوه بر آلودگی منطقه، هر دو لاین تونل را به طور کامل مسدود کرد.

سرهنگ قاسمی، تصریح کرد: این حادثه موجب توقف تردد و تشکیل صف طولانی خودروهای سبک‌وسنگین در این محور ترانزیتی شده است. هم‌اکنون نیروهای انتظامی، راهداری و شهرداری در محل حادثه حضور دارند و عملیات پاک‌سازی و بازگشایی مسیر با سرعت در حال انجام است.