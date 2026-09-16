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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

واژگونی پژو در اتوبان قم–کاشان یک فوتی داشت

واژگونی پژو در اتوبان قم–کاشان یک فوتی داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: واژگونی پژو در اتوبان قم–کاشان یک فوتی داشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در اتوبان قم–کاشان، روبه‌روی شوراب خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، بلافاصله آمبولانس پایگاه امیرکبیر به محل اعزام شد. در این حادثه، راننده خودرو، مردی حدود ۴۵ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بود.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

کد مطلب 6949412

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