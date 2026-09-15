عنایتی: بازیکن ترسو در پالایش نفت بندرعباس جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی شامگاه سه شنبه پس از تساوی تیمش مقابل شاهین بندرعامری در نشست خبری، اظهار کرد: بازی‌های ابتدایی همیشه شرایط سختی دارد و تیم‌ها شناخت کاملی از یکدیگر ندارند، اما امروز شرایطی که انتظار داشتیم در زمین اتفاق نیفتاد.

وی افزود: تغییرات زیادی در تیم داشته‌ایم و طبیعی است که برای رسیدن به شرایط مطلوب به زمان نیاز داشته باشیم، چند بازیکن جوان نیز به دلیل نرسیدن کارت بازی نتوانستند در این مسابقه به میدان بروند و امیدوارم با اضافه شدن آنها شرایط تیم بهتر شود.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس با تأکید بر اهمیت انگیزه بازیکنان، بیان کرد: بازیکنان باید بدانند در تیمی بازی می‌کنند که شرایط سختی دارد و همه تیم‌ها با انگیزه زیادی مقابل پالایش نفت قرار می‌گیرند. شاهین بندرعامری نیز با انگیزه بسیار بالایی برابر ما بازی کرد.

عنایتی، ادامه داد: بارها به بازیکنان گفته‌ام اگر احساس کنند از پیش برنده هستند و تحت تأثیر صحبت‌هایی که درباره تیم می‌شود قرار بگیرند، ضربه سختی خواهند خورد. این بازی می‌تواند تلنگر خوبی برای تیم ما باشد تا برای هفته‌های آینده آماده‌تر شویم.

وی با انتقاد از ترس برخی بازیکنان در جریان مسابقه، گفت: بازیکن ترسو در تیم من جایی ندارد. من بازیکنی می‌خواهم که با شجاعت بازی کند، اگر قرار است اتفاقی هم رخ دهد، حداقل باید با تمام توان و شجاعت برای تیمش بجنگد.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس، خاطرنشان کرد: در دو سه هفته آینده و در صورت فراهم بودن شرایط نقل‌وانتقالات، تلاش می‌کنیم تیمی بسازیم که هواداران بندرعباسی از آن لذت ببرند، تیمی که بجنگد و با شجاعت فوتبال بازی کند.

عنایتی با عذرخواهی از هواداران پالایش نفت بابت کسب تساوی در این دیدار، گفت: از هواداران عزیزمان عذرخواهی می‌کنم. شاید نتیجه همیشه به نفع شما نباشد، اما برای من مهم است که وقتی بازیکنان از زمین خارج می‌شوند، بدانیم تمام توان خود را گذاشته‌اند.

وی با اشاره به شرایط فنی مسابقه، تصریح کرد: می‌دانستیم تیم حریف روی ضدحملات بسیار خوب عمل می‌کند و در طول هفته نیز درباره این موضوع صحبت کرده بودیم، اما در برخی صحنه‌ها به آنها اجازه دادیم با یک پاس به موقعیت‌های خطرناک برسند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس، افزود: قرار بود بازی را با پرس شدید آغاز کنیم و اجازه ندهیم حریف به خطوط دوم و سوم برسد، اما در برخی دقایق این اتفاق نیفتاد و حتی در شرایطی سه به سه شدیم. نمی‌توانم تمام ایرادها را متوجه خط دفاعی کنم، چرا که خط پرس ما در جلو و خط دوم نیز کمک کافی به خط دفاعی نکرد.

عنایتی درباره تعویض‌های تیمش نیز گفت: سه تعویض را در بین دو نیمه انجام دادیم و این موضوع نشان می‌دهد که از شرایط تیم رضایت نداشتیم. شرایط بدنی بازیکنان و وضعیت آب‌وهوایی نیز در روند مسابقه تأثیرگذار بود.

وی در مورد صحنه مشکوک به پنالتی نیز، اظهار کرد: از صحنه دور بودم و هنوز آن را به‌ صورت کامل ندیده‌ام. کارشناسان باید درباره این صحنه اظهارنظر کنند. در فوتبال اتفاقات و اشتباهات مختلفی رخ می‌دهد و باید تمرکز بالایی داشته باشیم.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به مسئولیت سنگین این تیم در فوتبال هرمزگان، گفت: همه باید به بزرگی نام پالایش نفت در بندرعباس و هدف بزرگی که داریم توجه کنیم. اینکه تیم‌های حریف به بندرعباس می‌آیند، امتیاز می‌گیرند و خوشحال از اینجا خارج می‌شوند، نشان می‌دهد باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا در بازی‌های خانگی کار را تمام کنیم.

عنایتی در پایان، گفت: شروع تورنمنت همیشه سختی‌های خودش را دارد و تیم‌ها شناخت کاملی از یکدیگر ندارند، اما قول می‌دهم در هفته‌های آینده فوتبال متفاوتی از پالایش نفت ببینید و هواداران از عملکرد تیم لذت ببرند.