به گزارش خبرنگار مهر، علی افضل شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش برابر فولاد هرمزگان در هفته نخست لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: بازی خوبی بود و هر دو تیم موقعیت‌های زیادی داشتند و بازیکنان پالایش نفت نیز عملکرد خوبی داشتند و برای کسب پیروزی جنگیدند.

وی افزود: ما چنین تیمی را می‌خواهیم، اما هنوز از نظر تاکتیکی مشکلاتی داریم و بازیکنان باید به خودباوری برسند و بدانند که توانایی قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول را دارند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس ادامه داد: بازی داخل خانه و خارج از خانه برای ما تفاوتی ندارد و بازیکنان باید در تمام مسابقات باهوش باشند و اجازه ندهند حاشیه‌ها روی عملکرد تیم تأثیر بگذارد.

افضل با اشاره به حساسیت دربی هرمزگان گفت: حساسیت این مسابقه طبیعی بود و هر دو تیم تلاش می‌کردند سه امتیاز را به دست آورند. خوشبختانه نخستین گام را با پیروزی برداشتیم و امیدوارم در ادامه شرایط تیم بهتر شود.

وی درباره شرایط برگزاری مسابقه نیز گفت: در جریان بازی بازیکنان بارها روی زمین افتادند و خطاهای زیادی رخ داد. امیدوارم شرایط زمین و امکانات بهتر شود تا بازیکنان بتوانند کیفیت واقعی خود را نشان دهند و تماشاگران نیز از بازی‌ها بیشتر لذت ببرند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس در پایان از هواداران این تیم قدردانی کرد و گفت: از هواداران تشکر می‌کنم که برای حمایت از تیم زحمت کشیدند. از آنها می‌خواهم به ما روحیه بدهند و همچنان از تیم حمایت کنند، چراکه بازی بالا و پایین دارد و با حمایت هواداران مطمئن هستم پالایش نفت می‌تواند در جمع تیم‌های بالای جدول قرار بگیرد.