  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

افضل: بازیکنان پالایش نفت باید به توانایی‌های خود باور داشته باشند

افضل: بازیکنان پالایش نفت باید به توانایی‌های خود باور داشته باشند

بندرعباس- سرمربی تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس گفت: بازیکنان پالایش نفت باید به توانایی خود باور داشته باشند و بدانند که می‌توانند در پایان فصل در رده‌های بالای جدول قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی افضل شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش برابر فولاد هرمزگان در هفته نخست لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: بازی خوبی بود و هر دو تیم موقعیت‌های زیادی داشتند و بازیکنان پالایش نفت نیز عملکرد خوبی داشتند و برای کسب پیروزی جنگیدند.

وی افزود: ما چنین تیمی را می‌خواهیم، اما هنوز از نظر تاکتیکی مشکلاتی داریم و بازیکنان باید به خودباوری برسند و بدانند که توانایی قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول را دارند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس ادامه داد: بازی داخل خانه و خارج از خانه برای ما تفاوتی ندارد و بازیکنان باید در تمام مسابقات باهوش باشند و اجازه ندهند حاشیه‌ها روی عملکرد تیم تأثیر بگذارد.

افضل با اشاره به حساسیت دربی هرمزگان گفت: حساسیت این مسابقه طبیعی بود و هر دو تیم تلاش می‌کردند سه امتیاز را به دست آورند. خوشبختانه نخستین گام را با پیروزی برداشتیم و امیدوارم در ادامه شرایط تیم بهتر شود.

وی درباره شرایط برگزاری مسابقه نیز گفت: در جریان بازی بازیکنان بارها روی زمین افتادند و خطاهای زیادی رخ داد. امیدوارم شرایط زمین و امکانات بهتر شود تا بازیکنان بتوانند کیفیت واقعی خود را نشان دهند و تماشاگران نیز از بازی‌ها بیشتر لذت ببرند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس در پایان از هواداران این تیم قدردانی کرد و گفت: از هواداران تشکر می‌کنم که برای حمایت از تیم زحمت کشیدند. از آنها می‌خواهم به ما روحیه بدهند و همچنان از تیم حمایت کنند، چراکه بازی بالا و پایین دارد و با حمایت هواداران مطمئن هستم پالایش نفت می‌تواند در جمع تیم‌های بالای جدول قرار بگیرد.

کد مطلب 6922577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها