افضل: از سبک بازی پالایش نفت راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی افضل شامگاه جمعه پس از پیروزی پالایش نفت بندرعباس برابر دلسوختگان اهل بیت قم ضمن قدردانی از مدیریت باشگاه و مدیریت پالایشگاه بندرعباس بابت همکاری و حمایت از تیم از هواداران نیز تشکر کرد.
وی، اظهار کرد: چند روز است که تماشاگران برای تمیز کردن سالن زحمت کشیدهاند و از آنها تشکر میکنم، چرا که با وجود شرایط نامناسب سالن برای حمایت از تیم تلاش کردند.
سرمربی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به عملکرد تیمش در این دیدار، گفت: از سبک بازی تیم راضی نیستم. تیمی که میخواهد در کورس قهرمانی و بالای جدول باشد، نباید اینگونه بازی کند و ما باید بسیار بیشتر کار کنیم.
افضل، افزود: باید تفکر و ذهنیت برنده را در بازیکنان جا بیندازیم. وقتی تماشاگران برای دیدن مسابقه به سالن میآیند، باید به آنها احترام بگذاریم و با عملکرد خوب پاسخ حمایت آنها را بدهیم.
وی ادامه داد: بندرعباس به اندازه کافی محل تفریح و آرامش ندارد و این سالن میتواند محلی برای حضور مردم و خانوادهها باشد، بنابراین باید برای تماشاگران ارزش قائل شویم.
سرمربی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به ظرفیت تیمش و دیگر تیمهای هرمزگانی، گفت: هم تیم ما و هم دیگر تیمهای هرمزگانی از ظرفیت خوبی برخوردار هستند و میتوانند در بالای جدول باشند، اما تا زمانی که ذهنیت برنده نداشته باشیم، نتیجهای که میخواهیم به دست نمیآید.
افضل، تصریح کرد: نمیتوانیم فقط بگوییم یک بازی، دو بازی یا سه بازی را ببریم و شرایط تغییر کند. باید ذهنیت بازیکنان را تغییر دهیم و باور داشته باشیم که میتوانیم چندین بازی پشت سر هم پیروز شویم.
وی خاطرنشان کرد: من به عشق کار در اینجا به بندرعباس آمدم و دغدغهام این است که ذهنیت بازیکنان درست باشد، آنها باید همیشه جنگجو باشند و خواستههای بالایی داشته باشند تا بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم و مردم نیز از عملکرد تیم لذت ببرند.
سرمربی پالایش نفت بندرعباس در پایان از مجموعه باشگاه و مدیران پالایشگاه بندرعباس برای حمایت از ورزش و فعالیت در رشتههای مختلف قدردانی کرد.
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