  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

افضل: از سبک بازی پالایش نفت راضی نیستم

افضل: از سبک بازی پالایش نفت راضی نیستم

بندرعباس - سرمربی پالایش نفت بندرعباس گفت: با وجود پیروزی برابر دلسوختگان قم از سبک بازی تیم رضایت ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی افضل شامگاه جمعه پس از پیروزی پالایش نفت بندرعباس برابر دلسوختگان اهل بیت قم ضمن قدردانی از مدیریت باشگاه و مدیریت پالایشگاه بندرعباس بابت همکاری و حمایت از تیم از هواداران نیز تشکر کرد.

وی، اظهار کرد: چند روز است که تماشاگران برای تمیز کردن سالن زحمت کشیده‌اند و از آنها تشکر می‌کنم، چرا که با وجود شرایط نامناسب سالن برای حمایت از تیم تلاش کردند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به عملکرد تیمش در این دیدار، گفت: از سبک بازی تیم راضی نیستم. تیمی که می‌خواهد در کورس قهرمانی و بالای جدول باشد، نباید این‌گونه بازی کند و ما باید بسیار بیشتر کار کنیم.

افضل، افزود: باید تفکر و ذهنیت برنده را در بازیکنان جا بیندازیم. وقتی تماشاگران برای دیدن مسابقه به سالن می‌آیند، باید به آنها احترام بگذاریم و با عملکرد خوب پاسخ حمایت آنها را بدهیم.

وی ادامه داد: بندرعباس به اندازه کافی محل تفریح و آرامش ندارد و این سالن می‌تواند محلی برای حضور مردم و خانواده‌ها باشد، بنابراین باید برای تماشاگران ارزش قائل شویم.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به ظرفیت تیمش و دیگر تیم‌های هرمزگانی، گفت: هم تیم ما و هم دیگر تیم‌های هرمزگانی از ظرفیت خوبی برخوردار هستند و می‌توانند در بالای جدول باشند، اما تا زمانی که ذهنیت برنده نداشته باشیم، نتیجه‌ای که می‌خواهیم به دست نمی‌آید.

افضل، تصریح کرد: نمی‌توانیم فقط بگوییم یک بازی، دو بازی یا سه بازی را ببریم و شرایط تغییر کند. باید ذهنیت بازیکنان را تغییر دهیم و باور داشته باشیم که می‌توانیم چندین بازی پشت سر هم پیروز شویم.

وی خاطرنشان کرد: من به عشق کار در اینجا به بندرعباس آمدم و دغدغه‌ام این است که ذهنیت بازیکنان درست باشد، آنها باید همیشه جنگجو باشند و خواسته‌های بالایی داشته باشند تا بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم و مردم نیز از عملکرد تیم لذت ببرند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس در پایان از مجموعه باشگاه و مدیران پالایشگاه بندرعباس برای حمایت از ورزش و فعالیت در رشته‌های مختلف قدردانی کرد.

کد مطلب 6930629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه