آمادگی کامل مدارس استثنایی همدان برای بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه محمدی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور بازگشایی مدارس استثنایی که در ۲ واحد آموزشی «مدرسه یک» و «مجتمع آموزشی نیکان» شهر همدان برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این مانور سنجش میزان آمادگی مدارس، شناسایی نقاط قوت و رفع کاستی‌های احتمالی برای فراهم‌سازی محیطی پویا و ایمن برای حضور دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است.

وی با تاکید بر ضرورت رویکرد برنامه‌محور در مدارس استثنایی افزود: فعالیت‌های آموزشی و تربیتی باید متناسب با نیازهای خاص دانش‌آموزان طراحی و اجرا شود و مشارکت فعال انجمن اولیا و مربیان و بهره‌گیری از ظرفیت والدین نقش موثری در ارتقای کیفیت برنامه‌های پرورشی و آموزشی ایفا می‌کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان همدان تقویت خدمات توانبخشی را یکی از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: ارائه خدمات مستمر توانبخشی در کنار برنامه‌های درسی ضرورتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

محمدی با اشاره به لزوم ایجاد فضای شاد و امیدبخش برای آغاز سال تحصیلی، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی، اقامه منظم نماز جماعت و ایجاد بسترهای لازم برای انس دانش‌آموزان با آموزه‌های دینی در کنار برگزاری جشن‌های بازگشایی زمینه‌ساز حضور باانگیزه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه آموزش و پرورش استثنایی استان در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام تعلیم و تربیت بر تقویت روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان تاکید دارد و در این مسیر تمامی برنامه‌ها در چارچوب منویات بالادستی و با هدف ارتقای کیفیت آموزشی اجرایی خواهد شد.