به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توانا در نشست با فرماندار شهرستان نمین اظهار کرد: فعالیتهای کانونهای مساجد در راستای حمایت از برنامههای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی است و تلاش میشود با اقدامات کارآفرینی و توسعه اشتغالزایی، زمینههای محرومیتزدایی با محوریت مساجد فراهم شود.
وی افزود: شبکه مردمی کانونها در سراسر مساجد یک ظرفیت راهبردی برای میدان داری در فعالیت های فرهنگی و هنری است که با استفاده از نخبگان نوجوان و جوان انجام می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: تشکیل کادر نوجوان و ساماندهی آنان حول محور مسجد، راهاندازی قرارگاههای کدبانو برای آموزش بانوان، برگزاری حلقههای فرهیختگی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و برنامههای مناسبتی از جمله اقداماتی است که با استقبال خوبی در محلات مواجه می شود.
توانا با اشاره به نقش مشارکتهای داوطلبانه، بیان کرد: مشارکت داوطلبانه نوجوانان و جوانان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی، کانونهای مساجد را به یک مرکز مردمنهاد تبدیل کرده و توانسته برنامههای اجرایی را همراه با معنویت به سرانجام برساند.
در ادامه این نشست، مهران امانی – فرماندار شهرستان نمین با اشاره به جایگاه رفیع مساجد در میان مردم، اظهار داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد نقش محوری در روشنگری ملت ایران علیه استبداد داشتند و پس از انقلاب نیز به مرکزی برای تبلیغ و ترویج معارف دینی تبدیل شدهاند.
وی تأکید کرد: آمادگی کامل برای حمایت از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، دینی و ورزشی با محوریت مساجد را داریم و گامهای مؤثری برای توانمندسازی اجتماعی در چارچوب سیاستهای ابلاغی دولت چهاردهم برخواهیم داشت.
فرماندار نمین افزود: مساجد برای کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای سرمایههای اجتماعی و حرکت به سمت تعالی و رشد، نقشی کلیدی دارند و فعالیتهای کانونها در این زمینه شایسته حمایت جدی است.
در پایان این دیدار، تفاهمنامه همکاری با محوریت حمایت از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و حمایتی میان فرمانداری شهرستان نمین و ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل به امضا رسید.
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