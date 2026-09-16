به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، رپرتوار نمایشنامه‌خوانی عمارت نوفل‌لوشاتو به تهیه‌کنندگی داوود نامور و دبیری مرتضی صباحی، با هدف حمایت از گروه‌های نمایشی، ایجاد فرصت اجرا برای گروه‌های حرفه‌ای و فراهم کردن امکان دیده‌شدن آثار گروه‌های دانشجویی و نوپا برگزار خواهد شد.

در پی انتشار فراخوان این رپرتوار، ۳۳۰ گروه از سراسر کشور متن‌های خود را ارسال کردند که پس از بررسی آثار، ۹۰ گروه برای اجرای نمایشنامه‌خوانی انتخاب شدند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، گروه‌های منتخب در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۵ و در قالب جدول‌های اجرایی ۱۵ تایی، هر گروه یک شب در عمارت نوفل‌لوشاتو به اجرای نمایشنامه‌خوانی می‌پردازند.

مرتضی صباحی دبیر رپرتوار نمایشنامه‌خوانی عمارت نوفل‌لوشاتو، درباره اهداف این رویداد گفت: اولین بار است که این حجم نمایشنامه‌خوانی به صورت حمایتی در یک مجموعه برگزار می‌شود. نگاه ما در این بخش، حمایتی و تجربی است. تلاش می‌کنیم فرصتی برای دیده‌شدن گروه‌های مختلف، به‌ویژه گروه‌های جوان و نوپا، فراهم کنیم و در کنار آن با متن‌های تازه و نویسندگان و کارگردانان جدید نیز آشنا شویم.

وی با اشاره به حضور گروه‌های حرفه‌ای در این رپرتوار افزود: بخشی از گروه‌های حاضر، گروه‌های حرفه‌ای هستند که در کنار گروه‌های دانشجویی و نوپا در این رویداد حضور خواهند داشت. این اتفاق می‌تواند فرصتی برای ارائه آثار در یک جدول اجرایی حرفه‌ای باشد.

صباحی همچنین درباره امکان شکل‌گیری همکاری‌های آینده با برخی از گروه‌های حاضر در رپرتوار بیان کرد: ممکن است از میان این خوانش‌ها و متن‌ها، آثاری برای تولیدات آینده عمارت نوفل‌لوشاتو انتخاب شوند و زمینه همکاری با برخی از این گروه‌ها فراهم شود.

به گفته دبیر این رپرتوار، یکی دیگر از اهداف برگزاری این رویداد، شناسایی متن‌های تازه و فراهم کردن بستری برای شنیده‌شدن آثار جدید نویسندگان و گروه‌های نمایشی است.