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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

ایجاد مسیر گردشگری جدید در شهر کرمان با تمرکز بر ۵ اثر ملی برجسته

ایجاد مسیر گردشگری جدید در شهر کرمان با تمرکز بر ۵ اثر ملی برجسته

کرمان- استاندار کرمان با اشاره به حضور ۵ اثر ملی برجسته قلعه اردشیر، قلعه دختر، باغ بیرم‌آباد، گنبد جبلیه و تخت دریاقلی بیگ در نزدیکی یکدیگر، گفت: در این منطقه یک مسیر گردشگری ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح چهارشنبه در نشستی با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان، نماینده گروه مالی گردشگری، نمایندگان شهرداری و بخش خصوصی به بررسی و تبادل نظر پیرامون ایجاد محور فرهنگی، گردشگری و مذهبی در شهر کرمان پرداختند.

وی با اشاره به حضور ۵ اثر ملی برجسته قلعه اردشیر، قلعه دختر، باغ بیرم‌آباد، گنبد جبلیه و تخت دریاقلی بیگ در نزدیکی یکدیگر، بر ظرفیت بالای منطقه برای ایجاد یک محور گردشگری و مذهبی متمرکز تاکید کرد.

استاندار کرمان افزود: این طرح که مورد تاکید وزارت میراث فرهنگی است، می‌تواند به هویت گردشگری کرمان در سطح بین‌المللی کمک شایانی کند.

طالبی، با اشاره به غنای تاریخی منطقه اظهار داشت: ما در کرمان مجموعه‌ای بی‌نظیر از آثار تاریخی را در اختیار داریم که می‌تواند در سطح کشور بی‌رقیب باشد و در هیچ نقطه دیگری از ایران، شاهد حضور همزمان ۵ اثر ثبت شده ملی که برخی ازآنها کاندیدای ثبت جهانی هستند، در یک محدوده جغرافیایی مشخص نیستیم.

وی تاکید کرد: نزدیکی این آثار به یکدیگر، فرصتی استثنایی برای ایجاد یک مسیر گردشگری یکپارچه فراهم کرده است.

استاندار کرمان افزود: با اضافه شدن نقاط دیگری نظیر جنگل دست‌کاشت، تله‌کابین، مجتمع گردشگری بام کرمان و گلزار شهدا، ظرفیت این منطقه برای اجرای طرح‌های متنوع گردشگری بسیار بالا خواهد بود.

طالبی، خاطرنشان کرد: این پروژه از اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه است و می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم در معرفی هویت فرهنگی کرمان به جهان عمل کند.

در پایان این نشست، بر لزوم همکاری نزدیک میان بخش دولتی، شهرداری و بخش خصوصی برای تحقق این هدف تأکید شد.

کد مطلب 6948775

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