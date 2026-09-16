ایجاد مسیر گردشگری جدید در شهر کرمان با تمرکز بر ۵ اثر ملی برجسته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح چهارشنبه در نشستی با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان، نماینده گروه مالی گردشگری، نمایندگان شهرداری و بخش خصوصی به بررسی و تبادل نظر پیرامون ایجاد محور فرهنگی، گردشگری و مذهبی در شهر کرمان پرداختند.
وی با اشاره به حضور ۵ اثر ملی برجسته قلعه اردشیر، قلعه دختر، باغ بیرمآباد، گنبد جبلیه و تخت دریاقلی بیگ در نزدیکی یکدیگر، بر ظرفیت بالای منطقه برای ایجاد یک محور گردشگری و مذهبی متمرکز تاکید کرد.
استاندار کرمان افزود: این طرح که مورد تاکید وزارت میراث فرهنگی است، میتواند به هویت گردشگری کرمان در سطح بینالمللی کمک شایانی کند.
طالبی، با اشاره به غنای تاریخی منطقه اظهار داشت: ما در کرمان مجموعهای بینظیر از آثار تاریخی را در اختیار داریم که میتواند در سطح کشور بیرقیب باشد و در هیچ نقطه دیگری از ایران، شاهد حضور همزمان ۵ اثر ثبت شده ملی که برخی ازآنها کاندیدای ثبت جهانی هستند، در یک محدوده جغرافیایی مشخص نیستیم.
وی تاکید کرد: نزدیکی این آثار به یکدیگر، فرصتی استثنایی برای ایجاد یک مسیر گردشگری یکپارچه فراهم کرده است.
استاندار کرمان افزود: با اضافه شدن نقاط دیگری نظیر جنگل دستکاشت، تلهکابین، مجتمع گردشگری بام کرمان و گلزار شهدا، ظرفیت این منطقه برای اجرای طرحهای متنوع گردشگری بسیار بالا خواهد بود.
طالبی، خاطرنشان کرد: این پروژه از اولویتهای وزارت میراث فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه است و میتواند به عنوان یک شاخص مهم در معرفی هویت فرهنگی کرمان به جهان عمل کند.
در پایان این نشست، بر لزوم همکاری نزدیک میان بخش دولتی، شهرداری و بخش خصوصی برای تحقق این هدف تأکید شد.
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