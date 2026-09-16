به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای ادامه رقابت‌های فصل جاری آماده می‌کند که برنامه فشرده‌ای در انتظار آبی‌پوشان است و فاصله کوتاه میان دو مسابقه مهم برابر تراکتور و الغرافه قطر می‌تواند فشار زیادی را به بازیکنان این تیم وارد کند.

استقلال باید روز ۱۶ مهر در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال به مصاف تراکتور برود و تنها چهار روز بعد و در شامگاه ۲۰ مهر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا میهمان تیم الغرافه قطر باشد دو مسابقه دشوار که در فاصله زمانی کوتاهی برگزار خواهند شد.

این فشردگی زمانی برای استقلال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سه بازیکن جوان و تأثیرگذار این تیم، یعنی امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده، در اردوی تیم ملی امید حضور دارند و باید در برنامه‌های این تیم نیز شرکت کنند.

هر سه بازیکن از نفرات مهم و تقریباً اصلی استقلال در فصل جاری به شمار می‌روند و حضورشان در اردو و مسابقات تیم امید، شرایط متفاوتی را نسبت به سایر بازیکنان آبی‌پوش ایجاد می‌کند. در نتیجه، رزاقی‌نیا، سحرخیزان و قلی‌زاده ممکن است در زمان بازگشت به استقلال و حضور در دیدار برابر تراکتور از نظر میزان خستگی شرایط دشوارتری داشته باشند.

از سوی دیگر، فاصله تنها چهارروزه میان دیدار با تراکتور و مسابقه آسیایی برابر الغرافه باعث می‌شود کادر فنی استقلال فرصت چندانی برای استراحت، ریکاوری و آماده‌سازی کامل این سه بازیکن در اختیار نداشته باشد. این موضوع می‌تواند مدیریت دقایق بازی و نحوه استفاده از این نفرات را به یکی از دغدغه‌های مهم سهراب بختیاری‌زاده تبدیل کند.

استقلال در فصل جاری علاوه بر لیگ برتر، باید در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و جام حذفی نیز به میدان برود و همین مسئله اهمیت حفظ آمادگی بدنی بازیکنان و جلوگیری از مصدومیت آنها را دوچندان می‌کند. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه، حفظ سلامت و آمادگی نفرات فعلی اهمیت بیشتری برای کادر فنی خواهد داشت.

در چنین شرایطی، استقلال باید ضمن استفاده از ظرفیت بازیکنان جوان خود، برنامه دقیقی برای استراحت و ریکاوری نفرات اصلی داشته باشد تا فشار مسابقات فشرده و حضور در چند جبهه، به کیفیت فنی تیم در ادامه فصل آسیب نزند.

البته تیم تراکتور هم شرایطی مشابه استقلال دارد اما این تیم از لحاظ تعداد نفرات بازیکنان باتجربه تری در ترکیب خود دارد و در بازی رو در رو با استقلال میزبان این تیم خواهد بود در شرایطی که آبی ها هم در مقابل تراکتور و هم در بازی با الغرافه میهمان هستند و خستگی مسافت هم روی بازیکنان این تیم فشار خواهد آورد.