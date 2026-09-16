سعید صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخی از سدهای استان که در گذشته به عنوان طرحهای بلندمدت دیده میشدند، با توجه به وضعیت فعلی منابع آب زیرزمینی، باید به اهداف میانمدت تبدیل شوند، گفت: اگر اعتبارات عمرانی با شرایط فعلی و بدون لحاظ تورم اختصاص یابد، تکمیل برخی از این طرحها ممکن است چندین دهه زمان ببرد، در حالی که وضعیت آبخوانها اجازه چنین تأخیری را نمیدهد.
وی با اشاره به فرآیند جذب سرمایهگذار برای اجرای طرح سد گفت: برای جذب سرمایهگذار چهار بار فراخوان منتشر شد که در دو نوبت و هر نوبت دو بار انجام گرفت، اما در نهایت تنها شرکت هواپیمایی ماهان وارد مذاکرات جدی شد.
صنعتی منفرد ادامه داد: در مذاکرات اولیه، تفاهم بر این بود که سرمایهگذار حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه وارد پروژه کند و منابع آب در اختیار دولت نیز در اختیار طرح قرار گیرد، اما در ادامه مشخص شد برای پیشبرد پروژه باید موضوع تأمین آب نیز در مدل مالی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان تصریح کرد: در نهایت توافق اولیه بر این قرار گرفت که عملیات اجرایی سد تا تراز ۱۲۲۰ در مدت ۲۴ ماه انجام شود. حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای این مرحله با قیمتهای امروز حدود ۸.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: با توجه به طول دوره اجرای پروژه و تورم، ارزش واقعی سرمایهگذاری در زمان تکمیل این مرحله میتواند به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.
صنعتی منفرد با اشاره به تفاهم انجامشده برای ادامه عملیات اجرایی سد گفت: قراردادی برای اجرای مرحله نخست تا تراز ۱۲۲۰ ابلاغ شده و در کنار آن تفاهمی برای ادامه ساخت سد از تراز ۱۲۲۰ تا تراز نهایی ۱۲۶۲ صورت گرفته است.
وی بیان کرد: هدف این است که پس از اجرای مرحله نخست، با اصلاح مدل مالی و ادامه همکاری میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر، عملیات اجرایی سد تا تراز نهایی نیز دنبال شود.
صنعتی منفرد با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت منابع آب استان تصریح کرد: واقعیتهای حوزه آب باید بدون پرده و شفاف به مردم گفته شود؛ حتی اگر برخی از این واقعیتها موجب نگرانی شود، امروز باید نگرانی اصلی جامعه در حوزه آب باشد.
وی ادامه داد: در خصوص وضعیت سدها، آبهای زیرزمینی، چاههای غیرمجاز، میزان برخورد با تخلفات و عملکرد دستگاههای مسئول، اطلاعات باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و رسانهها میتوانند در انتقال درست این اطلاعات به جامعه نقش مهمی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با اشاره به افت منابع آب زیرزمینی استان اظهار کرد: وضعیت آبخوانهای استان نگرانکننده است و هیدروگراف مخازن زیرزمینی نشان میدهد که منابع آب زیرزمینی سال به سال در حال کاهش است و شیب کاه ر حدود ۱۰ سال گذشته، تعداد چاههای تأمینکننده آب شرب استان از ۱۸ حلقه با آبدهی حدود یک هزار و ۲۳۰ لیتر بر ثانیه، به حدود ۷۲ حلقه چاه رسیده، اما مجموع آبدهی این چاهها حدود ۲ هزار و ۴۶۰ لیتر بر ثانیه است.
صنعتی منفرد خاطرنشان کرد: افزایش چند برابری تعداد چاهها در حالی رخ داده که آبدهی منابع زیرزمینی متناسب با این افزایش رشد نکرده و این موضوع نشان میدهد آبخوانها توان آبدهی گذشته را ندارند.
وی تأکید کرد: همین شرایط ضرورت حرکت سریعتر به سمت استفاده از منابع آب سطحی و تسریع در اجرای طرحهای سدسازی را نشان میدهد.
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