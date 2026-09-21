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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۲

سهم ۷۰ درصدی قاچاق از بازار لوازم آرایشی؛ ۹۰ درصد تقلبی‌اند

سهم ۷۰ درصدی قاچاق از بازار لوازم آرایشی؛ ۹۰ درصد تقلبی‌اند

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سهم حدود ۷۰ درصدی قاچاق در بازار لوازم آرایشی گفت: بیش از ۹۰ درصد لوازم آرایشی قاچاق، تقلبی و غیراصل هستند.

رضا موسی‌زاده، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار لوازم آرایشی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، فاقد اصالت هستند و نمونه‌های تقلبی و غیر اورجینال در این بازار سهم بالایی دارند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها، بیش از ۹۰ درصد لوازم آرایشی قاچاق، کالاهای تقلبی و غیر اورجینال هستند و به همین دلیل لازم است مصرف‌کنندگان در هنگام خرید، توجه بیشتری به محل تهیه محصولات داشته باشند.

موسی‌زاده تأکید کرد: توصیه می‌شود شهروندان لوازم آرایشی مورد نیاز خود را از واحدهای صنفی مجاز دارای پروانه و مراکز معتبر تهیه کنند تا امکان اطمینان از سلامت و اصالت کالا افزایش یابد.

وی درباره برنامه‌های حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی لوازم آرایشی نیز گفت: حمایت از تولیدکنندگان داخلی یکی از موضوعات مهم در این حوزه است و باید زمینه برای تقویت تولید داخل و حضور محصولات ایرانی در بازار فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایندها ادامه داد: همچنین لازم است کالاهایی که از مسیرهای مرزی وارد کشور می‌شوند، در چارچوب ضوابط مشخص قرار گیرند و محصولات وارداتی دارای شناسنامه و قابلیت رهگیری باشند تا امکان نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از ورود کالای تقلبی فراهم شود.

موسی‌زاده با اشاره به اینکه سهم کالاهای قاچاق در بازار لوازم آرایشی حدود ۷۰ درصد است، گفت: ساماندهی این بازار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از حمایت از تولیدکنندگان داخلی گرفته تا شناسنامه‌دار کردن کالاهای وارداتی و تقویت نظارت بر شبکه توزیع.

کد مطلب 6949090
سمیه رسولی

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