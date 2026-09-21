به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر دوشنبه در نشست شورای اقامه نماز استان مرکزی اظهار کرد: فعالیتهای فرهنگی و تمدنسازی نیازمند برنامهریزی دقیق، هدفمند و اقدام عملیاتی در سطوح خرد و محلی است و نمیتوان صرفاً با اتخاذ رویکردهای کلی و سیاستگذاریهای کلان، به اهداف فرهنگی دست یافت.
وی افزود: تحقق این اهداف مستلزم شناسایی مسائل، ظرفیتها و نیازهای واقعی هر منطقه و تبدیل سیاستهای فرهنگی به برنامههای اجرایی و قابل سنجش است.
قمری تصریح کرد: مساجد و محلات از ظرفیتهای مهم در تحقق اهداف فرهنگی و تمدنسازی به شمار میروند و لازم است با تقویت محوریت مساجد، زمینه حضور منسجم، هدفمند و مؤثر دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات فراهم شود و بهرهگیری از این ظرفیت میتواند به شناسایی دقیق مسائل فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامههای متناسب با شرایط هر منطقه منجر شود.
وی ادامه داد: برنامههای فرهنگی باید متناسب با نیازهای هر محله تدوین و اجرا شوند و به جای رویکردهای یکسان، از ظرفیتهای محلی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی بهره گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: همچنین با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی نسل جدید و گسترش نفوذ فضای مجازی، بازنگری در شیوههای ارتباطی و کاهش فاصله میان نسلها ضروری است.
وی افزود: ارتباط مستقیم و مستمر با نسل جدید و شنیدن دغدغههای جوانان، زمینه پیوند ارزشهای دینی و فرهنگی با نیازهای روز را فراهم میکند و حضور مؤثر در محلات، مکمل اقدامات فرهنگی در فضای مجازی است.
قمری بیان کرد: نهادینهسازی نماز و ارزشهای دینی با تقویت نقش مساجد، محلات و ارتباط با نسل جوان محقق میشود و دستگاههای فرهنگی باید با تدوین برنامههای عملیاتی، از ظرفیت مساجد و گروههای مردمی برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی بهره گیرند.
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