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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

مراسم وداع با پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در قم برگزار شد

مراسم وداع با پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در قم برگزار شد

قم- مراسم وداع با پیکر مطهر آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع فقید تقلید عصر دوشنبه با حضور علما، روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم در بیت ایشان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع فقید تقلید، عصر دوشنبه با حضور جمعی از علما و روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم در بیت ایشان برگزار شد.

در این مراسم، قاریان قرآن کریم به قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداختند و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره این فقیه برجسته، با پیکر ایشان وداع کردند.

مداحان اهل بیت علیهم السلام نیز در این مراسم در آستانه شب شهادت بانوی کرامت در مصیبت شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها مداحی کردند.

فرزندان آیت‌الله شبیری زنجانی نیز در این مراسم حضور داشتند و ضمن خیرمقدم به حاضران، پذیرای علما، روحانیون، مسئولان و مردم بودند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم تشییع پیکر این مرجع فقید روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد و پیکر ایشان در حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده می‌شود.

کد مطلب 6954130

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