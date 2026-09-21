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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

مسکن می‌تواند ۲درصد از رشد ۸درصدی هدف برنامه هفتم توسعه را به دوش بکشد

مسکن می‌تواند ۲درصد از رشد ۸درصدی هدف برنامه هفتم توسعه را به دوش بکشد

در نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا تاکید شد: ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید باید همزمان با شکل‌گیری اشتغال، اقتصاد محلی، زیرساخت و خدمات دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا، ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری مسکن، گفت: ساخت مسکن به‌تنهایی موجب ماندگاری جمعیت نمی‌شود و ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید باید همزمان با شکل‌گیری اشتغال، اقتصاد محلی، زیرساخت و خدمات دنبال شود.

نوروزی با اشاره به نقش اشتغال در جابه‌جایی و ماندگاری جمعیت، اظهار کرد: پیش از ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید باید ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه شناسایی و متناسب با آن، برنامه مسکن طراحی شود. به گفته وی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار نیز می‌تواند زمینه ماندگاری جمعیت و مهاجرت معکوس را فراهم کند.

وی همچنین تأمین زمین، توسعه افقی متناسب با ظرفیت مناطق، تنوع الگوهای ساخت و توجه به نیازهای واقعی خانوارها را از الزامات سیاست‌گذاری مسکن دانست و افزود: تمرکز صرف بر ساخت واحدهای کوچک و متراکم، بدون توجه به کیفیت سکونت و اقتصاد محلی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مختلف خانوارها باشد.

کارشناس اقتصادی، تأمین مالی را یکی دیگر از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و بر استفاده از ابزارهای مالی جدید، تأمین مالی مبتنی بر زمین و مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی تأکید کرد. وی همچنین تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی حوزه زمین و مسکن و اصلاح سازوکارهای مالیاتی برای شناسایی زمین‌ها و واحدهای بلااستفاده را ضروری دانست.

نوروزی در ادامه بر حمایت هدفمند از خانوارهای فاقد مسکن و استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی و نهادهای عمومی تأکید کرد و گفت: سیاست مسکن باید از یک برنامه صرفاً ساختمانی به برنامه‌ای جامع برای ایجاد «سکونت پایدار» تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که مسکن، اشتغال، خدمات و اقتصاد محلی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.

در ادامه، کارشناسان حاضر در نشست تاکید کردند: برای ساخت مسکن، در هیچ‌کدام از بخش‌های زمین، نیروی انسانی و مصالح و... تحریم و محدودیتی نداریم و فقط باید همت آن وجود داشته باشد.

همچنین در ادامه افزوده شد: نقش دولت ساخت مستقیم مسکن نیست، بلکه باید توسعه‌گری و فراهم کردن منابع و امکانات، به‌ویژه زمین را با تمام توان بر عهده داشته باشد.

نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.

نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.

کد مطلب 6954118
زهرا علیدادی

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