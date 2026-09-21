به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا، ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری مسکن، گفت: ساخت مسکن بهتنهایی موجب ماندگاری جمعیت نمیشود و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید باید همزمان با شکلگیری اشتغال، اقتصاد محلی، زیرساخت و خدمات دنبال شود.
نوروزی با اشاره به نقش اشتغال در جابهجایی و ماندگاری جمعیت، اظهار کرد: پیش از ایجاد شهرها و شهرکهای جدید باید ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه شناسایی و متناسب با آن، برنامه مسکن طراحی شود. به گفته وی، توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی و کمبرخوردار نیز میتواند زمینه ماندگاری جمعیت و مهاجرت معکوس را فراهم کند.
وی همچنین تأمین زمین، توسعه افقی متناسب با ظرفیت مناطق، تنوع الگوهای ساخت و توجه به نیازهای واقعی خانوارها را از الزامات سیاستگذاری مسکن دانست و افزود: تمرکز صرف بر ساخت واحدهای کوچک و متراکم، بدون توجه به کیفیت سکونت و اقتصاد محلی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای مختلف خانوارها باشد.
کارشناس اقتصادی، تأمین مالی را یکی دیگر از چالشهای اصلی این بخش عنوان کرد و بر استفاده از ابزارهای مالی جدید، تأمین مالی مبتنی بر زمین و مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی تأکید کرد. وی همچنین تکمیل سامانههای اطلاعاتی حوزه زمین و مسکن و اصلاح سازوکارهای مالیاتی برای شناسایی زمینها و واحدهای بلااستفاده را ضروری دانست.
نوروزی در ادامه بر حمایت هدفمند از خانوارهای فاقد مسکن و استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی و نهادهای عمومی تأکید کرد و گفت: سیاست مسکن باید از یک برنامه صرفاً ساختمانی به برنامهای جامع برای ایجاد «سکونت پایدار» تبدیل شود؛ بهگونهای که مسکن، اشتغال، خدمات و اقتصاد محلی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.
در ادامه، کارشناسان حاضر در نشست تاکید کردند: برای ساخت مسکن، در هیچکدام از بخشهای زمین، نیروی انسانی و مصالح و... تحریم و محدودیتی نداریم و فقط باید همت آن وجود داشته باشد.
همچنین در ادامه افزوده شد: نقش دولت ساخت مستقیم مسکن نیست، بلکه باید توسعهگری و فراهم کردن منابع و امکانات، بهویژه زمین را با تمام توان بر عهده داشته باشد.
نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصههای مختلف برگزار میشود و آخرین پژوهشها و بررسیهای انجامشده در آن به بحث گذاشته میشود.
نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصههای مختلف برگزار میشود و آخرین پژوهشها و بررسیهای انجامشده در آن به بحث گذاشته میشود.
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