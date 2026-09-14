باقری: ایران در شمار چهار قدرت برتر جهان قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس باقری، شب دوشنبه در بازدید از یادمان شهدای تابستان و اجتماع شبانه مردم شهرستان مروست، طی سخنانی راهبردی به تحلیل پیوستهگفتمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و با تأکید بر دستاوردهای نظامی ایران، اظهار داشت که امروز جمهوری اسلامی ایران از نگاه تحلیلگران بینالمللی، از جمله چهار قدرت برتر جهان محسوب میشود.
وی با تصریح بر وحدت و انسجام همه ارکان نظام، تأکید کرد: هیچکس حق ندارد به سران نظام، چه نیروهای مسلح و چه سیاسی، تهمت بزند؛ همه با هم یکی هستند و حرفهای حاشیهای، حرف نظام نیست.
سرهنگ باقری در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای طرحهای «آبروی محل»، «افتخار کوچه» و «یادمان شهدای فصل»، از گرامیداشت ۱۰ شهید تابستان مروست در قالب دو گروه پنجنفره خبر داد و افزود: با الگوبرداری از کنگره ۴ هزار شهید استان یزد، ستاد برگزاری یادواره جامع شهدای شهرستان تشکیل شده است.
شکست معادلات مادی دشمن در آغاز جنگ تحمیلی
فرمانده مقاومت بسیج مروست در ادامه با تحلیل شرایط آغاز جنگ گفت: دشمن با تصور فروپاشی ساختارهای نظامی کشور در ابتدای انقلاب، زمان حمله را فرصت مناسبی برای ساقط کردن نظام ارزیابی کرد؛ اما آنچه در محاسبات مادی دشمن لحاظ نشده بود، فرمان الهی حضرت امام (ره)، حضور مردم در جبههها و پشت جبهه و ظهور سپاه پاسداران بود.
وی افزود: سپاه در ابتدای انقلاب حتی اجازه دریافت تجهیزات را نداشت؛ اما در دوران دفاع مقدس نیروی زمینی خود را شکل داد و در سال ۶۴ به فکر نیروی هوایی و در سال ۶۶ با حمله دریایی امریکا به فکر نیروی دریایی افتاد؛ اینها از برکات دفاع مقدس بود.
سرهنگ باقری با اشاره به راهبردهای دشمن پس از جنگ سخت هشتساله گفت: آمریکاییها از دهه هفتاد راهبردهای متعددی برای مقابله با نظام اسلامی طراحی کردند؛ از جنگ ترکیبی و شناختی گرفته تا جنگ اقتصادی از طریق تحریم و همچنین تحریف و حمایت از گروهکهای تجزیهطلب و همپیمانان منطقهای از این دست است.
وی با پذیرفتن واقعیتهای اقتصادی اظهار داشت: تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید، واقعیتهای کشور است و دشمن را امیدوار کرده بود؛ اما حضور مردم در انتخابات نشاندهنده پابرجایی مشروعیت و مقبولیت نظام بود.
اشتراکات دفاع مقدس و جنگ اخیر؛ ظهور ایران به عنوان چهار قدرت برتر
سرهنگ باقری به تحلیل اشتراکات دو دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: همانگونه که در دفاع مقدس به داشتههای نظامی رسیدیم، در جنگ اخیر نیز به اقتدار، دانش و باور تازهای دست یافتیم. ساقط کردن دهها پهپاد و پیشرفتهترین جنگندههای دنیا، از جمله F-35، نشاندهنده رسیدن ایران به دانش نظامی برتر است؛ تا جایی که تحلیلگران امریکایی، غربی و عربی اذعان میکنند ایران امروز از جمله چهار قدرت برتر جهان است.
تفاوت بنیادین جنگ اخیر با دفاع مقدس
فرمانده مقاومت بسیج مروست در ادامه به تفاوت مهم دو جنگ اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس تنها بخشی از خاک کشور اشغال شد؛ اما در جنگ اخیر هیچ خط و مرزی مشخص نبود؛ از قلب تهران تا شهرستانهای کوچک، از مناطق مرزی تا دریایی، همهجا در معرض تهدید بود و ملت ایران در برابر تمام این تهدیدها ایستاد.
سرهنگ باقری با اشاره به تجربه مذاکرات با امریکا اظهار داشت: ما در سالهای اخیر بارها مذاکره و تفاهم کردیم؛ از برجام تا مذاکرات پیش و پس از جنگ. اما آمریکا در هیچ دورهای به تعهداتش پایبند نبود.
وی با اشاره به اقتدار موشکی ایران گفت: امروز موشکهای ایران، آمریکا را بیش از صدها کیلومتر پشت تنگه هرمز قرار داده است.
وحدت ارکان نظام؛ «هیچکس حق ندارد به سران نظام تهمت بزند»
فرمانده نیروی مقاومت بسیج مروست بر انسجام کامل همه ارکان نظام تأکید کرد و گفت: هیچکس حق ندارد به سران نظام، چه نیروهای مسلح و چه سیاسی، تهمت بزند. همه با هم یکی هستند؛ چه آنها که در حوزه دیپلماسی کار میکنند و چه آنها که در حوزه دفاعی و امنیتی. حرفهای حاشیهای، حرف نظام و دیپلماتهای ما نیست.
وی افزود: قدرت ایران اسلامی در این است که هم در میدان نبرد و هم در میدان مذاکره حاضر باشد و حرف خود را غالب کند؛ این اقتدار و عزت، برکت دفاع مقدس و این جنگ اخیر است.
تشکیل تیپها و لشکرهای مردمی؛ ثبتنام میلیونها جانفدا
سرهنگ عباس باقری در پایان گفت: همانگونه که در دفاع مقدس تیپها و لشکرهای مردمی از روستاها و شهرها شکل گرفتند، امروز نیز میلیونها نفر به عنوان جانفدا ثبتنام کرده و آماده حضور در هر نقطه از کشور هستند.
وی در پایان از حضور مردم قدردانی کرد و گفت: ما پیروز هستیم و پیروزی ما در آیندهای نزدیک تثبیت خواهد شد و قدرت منطقهای و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر همگان آشکار شده و انشاءالله خواهد بود.
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