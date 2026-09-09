کشف ۲۲ ماینر غیرمجاز در سقز؛ برق ۲۰۰ خانوار آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد فتاحی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی شناسایی محلهای استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان سقز و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، ۲۲ دستگاه ماینر فعال با همکاری نیروهای انتظامی از ۶ منزل مسکونی کشف و جمعآوری شد.
وی افزود: مجموع توان مصرفی دستگاههای کشفشده حدود ۵۰ کیلووات برآورد شده است که با خارج کردن این تجهیزات از مدار، ظرفیت مصرف برق معادل حدود ۲۰۰ خانوار به شبکه بازگردانده شد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان سقز با اشاره به پیامدهای فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: استفاده از دستگاههای ماینر به دلیل مصرف بالای برق و فعالیت مستمر، بار قابل توجهی به شبکه تحمیل میکند و مقابله با این نوع مصرف غیرمجاز برای صیانت از پایداری شبکه ضروری است.
فتاحی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موارد را از طریق مجاری قانونی اطلاع دهند و گفت: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی این مراکز و جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق دارد.
وی ادامه داد: شهروندان میتوانند موارد مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سامانه ۱۲۱ حوادث برق یا شماره ۱۱۰ پلیس گزارش کنند.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان سقز خاطرنشان کرد: امکان ارسال گزارشهای مربوط به ماینرهای غیرمجاز از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ نیز در سراسر کشور فراهم است.
پاداش تا ۲۵۰ میلیون تومان برای گزارشهای مؤثر
فتاحی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفتهشده برای گزارشهای منجر به کشف ماینرهای غیرمجاز اظهار کرد: براساس ضوابط، برای گزارشهایی که به شناسایی و کشف دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز منجر شود، پاداشی از یک میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: همکاری شهروندان در گزارش فعالیتهای غیرمجاز میتواند به حفاظت از شبکه برق، جلوگیری از مصرف اضافی و تأمین برق پایدار برای مشترکان کمک کند.
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