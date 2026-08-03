به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، ساماندهی انشعابات و افزایش پایداری شبکه برق در سراسر استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: پایداری و استمرار برق‌رسانی، بازگرداندن انرژی‌های هدررفته شبکه به چرخه مصرف، شناسایی انشعابات غیرمجاز و کاهش زمان انتظار مشترکان برای دریافت انشعاب، از مهم‌ترین نتایج مورد انتظار اجرای طرح «مهتاب» است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تأکید بر ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در شبکه توزیع بیان کرد: در قالب این طرح، اقداماتی از جمله تعویض کنتورهای سوخته و معیوب، ساماندهی انشعابات و اصلاح شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

حشمتی ادامه داد: طرح‌های جهادی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته به صورت هماهنگ در سراسر استان اجرا می‌شود و با استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی و پیمانکاران، نصب انشعابات جدید با سرعت بیشتری انجام می‌شود که این اقدام موجب کاهش قابل توجه زمان انتظار مشترکان و افزایش رضایتمندی مردم شده است.

وی با اشاره به پیامدهای فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه انرژی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از انشعابات غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند که علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه برق، مشمول جرایم سنگین اقتصادی و تعزیراتی بوده و حقوق عمومی را نیز تضییع می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تاکنون، حدود ۶ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: در ادامه این اقدامات، مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و انشعابات غیرمجاز قطع شده و همچنین کنتورهای معیوب تعویض و بیش از ۱۵۹ هزار کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه بازگردانده شده که بیانگر عزم جدی این شرکت برای صیانت از شبکه توزیع برق است.

حشمتی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفظ پایداری شبکه برق گفت: سامانه پیامکی ۳۵۱۲۱ برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره انشعابات غیرمجاز و مراکز استخراج رمزارز راه‌اندازی شده است و شهروندان می‌توانند با حفظ محرمانگی اطلاعات، تخلفات را گزارش کنند.

وی یادآور شد: برای گزارش‌های مؤثر، پاداشی بین سه تا ۳۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و با اجرای کامل طرح «مهتاب» و مشارکت مردم، خاموشی‌ها در استان به حداقل رسیده و کیفیت خدمات برق‌رسانی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.