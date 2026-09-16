حدادعادل: شهریار میان فارسی و ترکی پیوند و اعتدال ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر چهارشنبه در نشست علمی «شهریار، شاعر مردم ایران» که به مناسبت بزرگداشت روز ملی زبان و ادبیات فارسی و سالگرد درگذشت استاد شهریار در بنیاد پژوهشی شهریار تبریز برگزار شد، اظهار کرد: شهریار شاعری آذربایجانی، ترک‌زبان و وطن‌دوست بود که در کنار علاقه و دلبستگی به زبان ترکی، زبان فارسی را نیز گرامی می‌داشت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: شهریار به این موضوع توجه داشت که زبان فارسی در طول قرن‌ها توانسته است مردم ایران را با وجود تفاوت در زبان‌ها و گویش‌های محلی، به یکدیگر پیوند دهد و از همین رو دلبستگی به زبان ترکی و فارسی در وجود او در کنار یکدیگر قرار داشت.

وی با بیان اینکه شهریار را نمی‌توان متعلق به یک گروه زبانی یا قومی دانست، ادامه داد: برای مردم ایران مسئله این نیست که شهریار فارس است یا ترک، بلکه شهریار شاعری متعلق به همه مردم ایران است.

حدادعادل با اشاره به گستره فعالیت ادبی شهریار بیان کرد: بخش قابل توجهی از مردم با اشعار کلاسیک شهریار آشنا هستند و آنها را خوانده‌اند، اما این شاعر درهای شعر خود را به روی شعر نو و تجربه‌های تازه نبسته بود.

وی ادامه داد: شهریار با شعر نو بیگانه نبود، درباره آن مطالعه و نظریه‌پردازی می‌کرد و در بحث‌های مربوط به مکتب‌های شعری نیز حضور داشت. او همچنین با شماری از شاعران نوپرداز معاصر خود ارتباط داشت و از جمله با هوشنگ ابتهاج رابطه نزدیکی برقرار کرده بود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: همین گستردگی ارتباط شهریار با جریان‌های مختلف شعری نشان می‌دهد که نمی‌توان شخصیت ادبی او را صرفاً در چارچوب شعر سنتی تعریف کرد.

پیوند عمیق شهریار با باورهای دینی مردم

حدادعادل با اشاره به حضور مضامین دینی و مذهبی در آثار شهریار گفت: این شاعر در باورهای دینی، مذهبی و معنوی با عموم مردم ایران هم‌نوا بود و خود را در مقابل باورهای جامعه قرار نمی‌داد.

وی افزود: ارادت شهریار به پیامبر اسلام(ص)، امام حسین(ع) و امیرالمؤمنین(ع) در اشعار او به روشنی دیده می‌شود و سروده‌های او درباره اهل بیت(ع) بیانگر پیوند عمیق این شاعر با باورهای دینی مردم ایران است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به علاقه رهبر انقلاب به آثار شهریار اظهار کرد: ایشان به شعرهای فارسی و ترکی شهریار علاقه فراوانی داشتند و از خواندن اشعار او لذت می‌بردند.

وی افزود: روحیه و مردانگی شهریار پس از انقلاب و مواضع او در آن دوره نیز مورد توجه رهبر انقلاب بود و ایشان منظومه «حیدربابایه سلام» را برای من می‌خواندند و درباره ظرافت‌های این اثر توضیح می‌دادند و سبک شعری شهریار را تحلیل می‌کردند.

حدادعادل ادامه داد: پس از درگذشت شهریار نیز مراسمی در تهران برای گرامیداشت یاد او برگزار شد که من به نمایندگی از رهبر انقلاب در آن مراسم سخنرانی کردم و پیام ایشان را به حاضران ارائه دادم.

وی با اشاره به نامگذاری بنیاد پژوهشی شهریار گفت: هنگامی که در تبریز تصمیم به انجام فعالیت‌های ادبی گرفتیم، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به این نتیجه رسیدیم که بنیاد پژوهشی خود را به نام شهریار مزین کنیم.

حدادعادل اضافه کرد: اگر قرار باشد به صورت روشن بیان کنیم که در تبریز چه هدفی را دنبال می‌کنیم، پاسخ این است که می‌خواهیم راه شهریار را ادامه دهیم؛ همان‌گونه که زبان ترکی و ادبیات آن در کنار زبان و شعر فارسی در وجود شهریار جمع شده بود و نوعی پیوند و اعتدال ایجاد کرده بود، ما نیز همین رویکرد را در بنیاد پژوهشی شهریار دنبال می‌کنیم.

زبان ترکی یکی از ذخایر زبانی ایران است

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تأکید کرد: در بنیاد پژوهشی شهریار به زبان ترکی توجه داریم و تحقیق و تحصیل درباره این زبان را به رسمیت می‌شناسیم و آن را یکی از ذخایر زبانی ایران بزرگ می‌دانیم.

وی گفت: میلیون‌ها نفر در ایران به زبان ترکی سخن می‌گویند و باید به این زبان و گویشوران آن احترام گذاشت. این زبان باید تقویت شود، درباره آن پژوهش و کتاب تولید شود و در حوزه شعر و ادبیات نیز مورد توجه قرار گیرد.

حدادعادل خاطرنشان کرد: پاسداری از زبان‌ها و ذخایر زبانی ایران، در کنار تقویت زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و پیونددهنده مردم کشور، بخشی از مسئولیتی است که در حوزه فرهنگ و ادب باید دنبال شود.