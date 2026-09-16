شهریار؛ شاعری که شعر را به زندگی مردم پیوند زد

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر چهارشنبه در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه محفل ادبی شهریار، با اشاره به جایگاه محمدحسین شهریار در شعر و ادب ایران اظهار کرد: شهریار شاعری متعلق به یک شهر یا منطقه نبود، بلکه توانست بخشی از عمیق‌ترین احساسات، باورها، دلبستگی‌ها و خاطرات مردم ایران را در زبان شعر ماندگار کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با بیان اینکه شعر شهریار از کتاب به میان مردم راه یافته است، افزود: شهریار در عین برخورداری از پشتوانه عمیق ادبی، توانست شعر را با زبانی قابل فهم و ملموس به زندگی مردم پیوند بزند و جایگاه ویژه‌ای در حافظه فرهنگی جامعه پیدا کند.

وی ادامه داد: شهریار از یک سو به گنجینه شعر فارسی تعلق دارد و در قالب‌هایی همچون غزل، قصیده و مثنوی آثار ماندگاری خلق کرده و از سوی دیگر، با سرودن اشعاری به زبان ترکی آذربایجانی، بخشی از فرهنگ و هویت مردم آذربایجان را با بیانی هنرمندانه ثبت کرده است.

روز شعر و ادب فارسی فرصتی برای بازخوانی سرمایه‌های ادبی است

بابایی با اشاره به نامگذاری ۲۷ شهریور به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی تصریح کرد: این مناسبت تنها یک عنوان تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی جایگاه شعر و ادبیات در هویت فرهنگی جامعه و توجه دوباره به سرمایه‌های ارزشمند ادبی کشور است.

وی کتابخانه‌های عمومی را فراتر از محل امانت و مطالعه کتاب دانست و گفت: کتابخانه‌ها می‌توانند به پاتوق‌های فرهنگی و اجتماعی برای گفت‌وگو، یادگیری، انتقال تجربه و مشارکت مردم تبدیل شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه بیشتر به شعر در برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌ها تأکید کرد و افزود: شعر زمانی زنده می‌ماند که خوانده، شنیده و نقد شود و نسل جدید نیز با آن ارتباط برقرار کند.

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی در کنار رسالت ترویج کتابخوانی، در مسیر ترویج شعر و ادبیات فارسی و حمایت از شاعران، نویسندگان و پژوهشگران نیز نقش دارند.

کتابخانه‌ها باید محل شکل‌گیری گفت‌وگوهای فرهنگی باشند

بابایی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش اجتماعی کتابخانه‌ها اظهار کرد: کتابخانه باید محل شکل‌گیری گفت‌وگوهای فرهنگی باشد؛ جایی که نوجوان بتواند نخستین شعر خود را بخواند، شاعر جوان آثارش را ارائه کند، پژوهشگر درباره ادبیات گفت‌وگو کند و مخاطب عمومی نیز با آثار شاعران بزرگ ایران آشنا شود.

وی با اشاره به فعالیت محافل ادبی در کتابخانه‌های عمومی استان افزود: این محافل در شهرستان‌های مختلف آذربایجان شرقی نیز فعال هستند و ظرفیت‌های ادبی موجود در شهرهای استان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، محفل ادبی شهریار را یکی از ظرفیت‌های مهم ادبی استان دانست و گفت: این محفل می‌تواند در کنار ظرفیت‌های ادبی کتابخانه‌های شهرستان‌ها، زمینه ارتباط و تعامل میان شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه محفل ادبی شهریار با شعرخوانی شاعران این محفل و دکلمه‌خوانی آثار استاد محمدحسین شهریار همراه بود.