روایتی از عشق، ایثار و جایگاه رفیع زن در منظومه فکری استاد شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین «زن در آینه شهریار» که با عصر چهارشنبه هدف ادای احترام به مقام شامخ شهدای وطن و واکاوی ابعاد شخصیتی استاد محمدحسین شهریار برگزار شد، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به عنوان نمادهای عشق به میهن، به بررسی نگاه لطیف و انسانی شهریار به مقوله زن و عشق پرداختند.
مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد آثار استاد شهریار، اظهار کرد: استاد شهریار شاعری است که کلامش بر دل تمامی اقشار جامعه مینشیند و این ناشی از صداقت، صفای باطن و ارتباط عمیق او با تودههای مردم است.
محمدزاده در ادامه با اشاره به شعر معروف «اولدوز سایاراق» که روایتگر انتظاری تلخ و عاشقانه در «بوستان بهجتآباد» است، افزود: شهریار در غزلیات خود، زن را نه تنها به عنوان یک الهه زیبایی، بلکه به مثابه نمادی از طراوت و آرزوهای دستنیافته تصویر میکند. این ابیات، روایتگر دردی عمیق از انتظار و فراق است که با زبانی ساده و در عین حال فاخر، احساسات بشری را به تصویر میکشد.
وی ادامه داد: آنچه در اشعار شهریار پیرامون شخصیتهایی همچون ثریا میبینیم، فراتر از یک داستان عاشقانه شخصی است؛ بلکه دریچهای است برای درک عمق نگاه انسانی او که حتی در اوج غم و ناکامی نیز، حرمتها و لطافتها را حفظ میکند. این همان درسی است که ما از محضر علم و ادب استاد میآموزیم.
پیوند میان حماسه و عاطفه
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با پیوند دادن این مراسم به یاد و خاطره شهدا، تصریح کرد: امروز که در محفل شعر و ادب گرد هم آمدهایم، نمیتوانیم از یاد شهدا غافل باشیم. همانطور که شهریار در اشعارش از درد و رنج و عشق سخن میگوید، شهدای ما نیز با عشقی فراتر از تعلقات مادی، به پای خاک و وطن ایستادگی کردند. زن در این میان، چه به عنوان مادر شهید و چه به عنوان همراه و همسر، نقش ستون خیمه ایثار را ایفا کرده است.
محمدزاده تأکید کرد: جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی این آموزههای ادبی و اخلاقی است. شعر شهریار، آینهای است که در آن میتوانیم حقیقتِ عشق، وفاداری و احترام به مقام زن را با زبانی سلیس و دلنشین مشاهده کنیم.
شهریار؛ شاعر تمام اقشار
در بخشهای دیگر این نشست، اساتید ادبیات و پژوهشگران حاضر نیز به بررسی تکنیکهای روایی در اشعار شهریار پرداختند. آنان تأکید کردند که مردمی بودنِ زبان شهریار، دلیل اصلی ماندگاری او در قلبهاست و اینکه پیر و جوان، دانشجو و کارگر، همگی با غزلیات او ارتباطی عمیق برقرار میکنند، نشان از نبوغ این شاعر پرآوازه در تسخیر قلبها دارد.
گفتنی است، مراسم «زن در آینه شهریار» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه آثار فاخر ادبی و تقویت پیوند میان نسل جوان و مفاخر فرهنگی استان برگزار شد و با استقبال پرشور علاقهمندان به حوزه شعر و ادبیات پایان یافت.
نظر شما