به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «زن در آینه شعر شهریار» با حضور جمعی از استادان و فرهیختگان ادبیات، مدیران استانی و فعالان فرهنگی عصر چهارشنبه در خانه پروین در تبریز برگزار شد و در این برنامه، جایگاه زن در منظومه فکری و اشعار شهریار مورد بررسی قرار گرفت.
نعمتالله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی، در این مراسم با اشاره به جایگاه ادبی و فرهنگی تبریز اظهار کرد: بازخوانی آثار شهریار تنها بررسی اشعار یک شاعر بزرگ نیست، بلکه فرصتی برای واکاوی مؤلفههای هویتی، انسانی و اجتماعی در فرهنگ و ادبیات ایران است.
وی با اشاره به پیوند ادبی و فرهنگی شهریار و پروین اعتصامی افزود: هر دو شاعر از سرچشمه فرهنگ توحیدی بهره بردهاند و نگاه آنان به زن، ابعاد مختلفی از جایگاه انسانی، فرهنگی و اجتماعی زن را بازتاب میدهد.
مادر؛ ستون خانواده در شعر شهریار
پایان با اشاره به آثاری همچون «ای وای مادرم» و منظومه «حیدربابایه سلام» گفت: شهریار در اشعار خود، مادر را نماد ایثار و یکی از مهمترین ارکان حفظ سنتها و ارزشهای فرهنگی و دینی معرفی میکند.
وی ادامه داد: در نگاه شهریار، نقش مادر تنها به عاطفه خانوادگی محدود نمیشود، بلکه جایگاه او با تربیت نسل و پایداری خانواده و جامعه پیوند دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی با بیان اینکه شهریار زن را ابزار مادی یا کالای تبلیغاتی نمیداند، خاطرنشان کرد: در دیوان شهریار مفاهیمی همچون عفت، حیا، ایثار، صبر و پرورشگری با جایگاه والای زن پیوند خورده است.
ضرورت بازخوانی اندیشه شهریار
پایان با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانهای امروز اظهار کرد: در شرایطی که خانواده و برخی ارزشهای فرهنگی با هجمههای مختلف مواجه هستند، بازخوانی اندیشه و پیام آثار شهریار و پروین اعتصامی میتواند به تبیین جایگاه زن و خانواده کمک کند.
وی افزود: ادبیات شهریار ظرفیت آن را دارد که در گفتوگو با نسل جوان، مفاهیم هویتی و فرهنگی را با زبانی ماندگار و اثرگذار بازخوانی کند.
تأکید بر بازگشت به اصالتهای فرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی گفت: تبیین جایگاه زن در منظومه فکری شهریار میتواند زمینهای برای توجه دوباره نسل جوان به اصالتهای فرهنگی و ادبی فراهم کند؛ اصالتهایی که در آن زن جایگاهی ارزشمند در خانواده و جامعه دارد.
وی تأکید کرد: بازخوانی میراث ادبی شهریار و توجه به مفاهیم انسانی و اجتماعی موجود در آثار او، فرصتی برای تقویت گفتوگوی فرهنگی درباره زن، خانواده و هویت ایرانی است.
مراسم «زن در آینه شعر شهریار» با حضور جمعی از استادان ادبیات از جمله امیر اسماعیل آذر، استاد و پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی؛ مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانشرقی؛ پروین اشراقی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و جمعی از فعالان فرهنگی و ادبی در تبریز برگزار شد.
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