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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

حضور حماسی مردم، شکل نوینی از هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد

حضور حماسی مردم، شکل نوینی از هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی گفت: حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد. این بعثت مردم، یادگار امام شهیدمان و ابداع مردم مبعوث شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چهارشنبه شب ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: این حضور و اتحاد مقدس شماست که موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت‌ ملی و هراس در دل دشمن شده است

وی افزود: حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد. این بعثت مردم، یادگار امام شهیدمان و ابداع مردم مبعوث شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: مردم عزیز ایران! از میدان رزم به شما خبر می‌دهم که این حضور و اتحاد مقدس شماست که موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت‌ ملی و هراس در دل دشمن شده است.

سرلشکر عبداللهی افزود: از شما ملت با اراده بویژه بانوان که پرچمدار این عرصه هستید تشکر می‌کنم و خداوند را سپاسگزارم.

کد مطلب 6949492

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