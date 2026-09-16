مازندران در توسعه ورزش همگانی رتبه دوم کشور را کسب کرد؛ ثبت ۲۸ رکورد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی شامگاه چهارشنبه در مجمع سالیانه هیأت ورزش‌های همگانی مازندران که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با قدردانی از همکاری مجموعه ورزش و جوانان مازندران اظهار کرد: حسین بریمانی از مدیران توانمند استان است که همکاری همه‌جانبه‌ای با هیأت ورزش‌های همگانی دارد و برای توسعه این حوزه تلاش می‌کند.

وی با تقدیر از عملکرد هیأت ورزش‌های همگانی مازندران افزود: کسب رتبه دوم استان در ارزیابی فدراسیون در سال ۱۴۰۴ نتیجه تلاش مجموعه هیأت و دست‌اندرکاران ورزش همگانی است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به نقش ورزش در سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی تصریح کرد: مسئولیت ما در قبال سلامت عمومی، ایجاد نشاط و تقویت انسجام اجتماعی مهم و سنگین است و دستگاه‌های مختلفی از جمله آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها نیز در توسعه ورزش همگانی نقش دارند.

خلیلی با بیان اینکه برنامه‌های فدراسیون بر اساس تقویم ورزشی دنبال می‌شود، گفت: هیأت‌های استانی نیز باید فعالیت‌های خود را با برنامه‌های فدراسیون هماهنگ کنند.

وی آموزش را یکی از محورهای فعالیت فدراسیون دانست و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌ها و توسعه ورزش‌های ساده و کم‌هزینه مانند پیاده‌روی باید با جدیت دنبال شود تا زمینه حضور اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

ورزش همگانی مازندران از هیأت‌های فعال استان است

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این مجمع با قدردانی از حمایت‌های فدراسیون و فعالیت اعضای هیأت اظهار کرد: هیأت ورزش‌های همگانی مازندران با مدیریت روهام ابوطالبی از هیأت‌های منسجم و برنامه‌محور استان است و طی چند سال گذشته در زمره هیأت‌های برتر اداره‌کل قرار داشته است.

حسین بریمانی افزود: این هیأت از مجموعه‌های فعال و پویای ورزش استان محسوب می‌شود و تعامل مناسبی با اداره‌کل ورزش و جوانان دارد.

وی نقش ورزش همگانی و ورزش روستایی را در ارتقای سلامت جامعه مهم دانست و گفت: مازندران جایگاه مهمی در ورزش کشور دارد و در حوزه ورزش‌های همگانی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در استان وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران خاطرنشان کرد: هدف مجموعه ورزش و جوانان، ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی و ایجاد انگیزه برای فعالیت ورزشی در میان جوانان و عموم مردم است و در همین راستا توسعه آموزش‌های ورزشی رایگان دنبال می‌شود.

مردمی‌سازی و ارزان‌سازی ورزش

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران نیز با اشاره به عملکرد هیأت ورزش‌های همگانی گفت: برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلف در این هیأت، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کرده است.

اسماعیل پهلوان افزود: مازندران با مدیریت اداره‌کل، همکاری هیأت‌های ورزشی و همراهی جامعه ورزش استان در سال ۱۴۰۴ رتبه برتر ورزش کشور را کسب کرد.

وی عدالت‌محوری، مردمی‌سازی و ارزان‌سازی ورزش را از رویکردهای مهم وزارت ورزش و جوانان و اداره‌کل عنوان کرد و گفت: برای توسعه ورزش در میان اقشار مختلف جامعه باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

ثبت ۲۸ رکورد کشوری توسط ورزشکاران همگانی مازندران

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی مازندران نیز با اشاره به کسب رتبه دوم این هیأت در ارزیابی فدراسیون اظهار کرد: این موفقیت حاصل همکاری و تلاش جمعی اعضای هیأت و مجموعه ورزش همگانی استان بوده است.

روهام ابوطالبی افزود: تاکنون ۲۸ رکورد کشوری و سه رکورد متعلق به هیأت ورزش‌های همگانی مازندران در کتاب گینس به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به استقبال مردم از پیاده‌روی خانوادگی و فعالیت‌های ورزشی روزانه، صبحگاهی و عصرگاهی گفت: برنامه‌های فرهنگی و ورزشی متعددی در هیأت دنبال می‌شود که از جمله آن می‌توان به کاشت ۱۶۸ اصله نهال به مناسبت گرامیداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب اشاره کرد.

ابوطالبی با بیان اینکه برنامه‌های هیأت بر اساس تقویم ورزشی اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: برنامه‌های متنوعی برای توسعه و همگانی کردن ورزش در سطح استان پیش‌بینی شده است.