پاکمهر: فضای مجازی نباید بر تفکر دانشجویان مسلط شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمحمد پاکمهر صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی دانشگاهیان خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه خراسان شمالی برگزار شد با بیان اینکه کشور امروز درگیر «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» است، اظهار کرد: در کنار مسائل اقتصادی، موضوعات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی نیز نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ۱۲ روزه افزود: دشمن در عرصه‌های مختلف تلاش کرد به اهداف خود دست پیدا کند، اما با تدبیر نظام اسلامی و ایستادگی مردم، راهبردهای آنان با شکست مواجه شد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت دانشگاه‌ها گفت: باید مراقب باشیم فضای مجازی بیگانه بر تفکر دانشجویان مسلط نشود و ارتباط و پیوند مؤثری میان اساتید و دانشجویان شکل بگیرد.

پاکمهر ادامه داد: مسائل فرهنگی، امنیتی و همچنین مشکلات معیشتی دانشجویان از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در این زمینه نیازمند همکاری و حمایت مجموعه مدیریت استان هستیم.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای دانشگاه‌ها و توجه به مطالبات دانشجویان تأکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات این قشر باید با جدیت در جلسات تخصصی بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.