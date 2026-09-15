به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی دانشگاهیان خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولیفقیه خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختی و مدیریت شهری اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود، مربوط به مسائل و چالشهایی است که از گذشته باقی مانده و به مرور انباشته شده است و برای حل آنها نیازمند برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف هستیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه افزود: سال گذشته در جلساتی که با رییس دانشگاهها داشتیم، درباره بحرانها و چالشهای احتمالی گفتوگو شد و امروز نیز باید با در نظر گرفتن شرایط موجود، برای مدیریت همزمان مسائل اقتصادی، معیشتی و سایر بحرانها آمادگی داشته باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به برنامههای انجامشده در حوزه دانشجویی و دانشگاهی بیان کرد: در ایام روز دانشجو با دانشجویان و روسای دانشگاهها دیدار و گفتوگو داشتیم و تلاش شد ارتباط مستقیم و رو در رو با این قشر حفظ شود.
رستمی ادامه داد: دانشجویان بهطور طبیعی دارای انگیزه، مطالبهگری و حرارت اجتماعی هستند و ممکن است اعتراض یا انتقادی داشته باشند؛ وظیفه ما این است که زمینه گفتوگو و بیان مطالبات آنان را فراهم کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت «روایت پیشرفت» در فضای دانشگاه تصریح کرد: نباید در برابر روایتهایی که علیه نظام و کشور مطرح میشود، منفعلانه رفتار کنیم. باید دستاوردها و پیشرفتهای کشور را بهدرستی برای جامعه و بهویژه نسل جوان تبیین کنیم.
معاون استاندار خراسان شمالی افزود: امروز دنیا نیز به بخشی از توانمندیها و اقتدار کشور اعتراف میکند و ما نباید از بیان این واقعیتها واهمه داشته باشیم؛ چراکه مردم و بهویژه دانشجویان باید بدانند کشور با وجود همه مشکلات، مسیر پیشرفت را ادامه میدهد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به انسجام، هماهنگی و برنامهریزی منسجم نیاز داریم و باید همه ظرفیتهای استان را برای حل مسائل و مشکلات مردم به کار بگیریم.
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