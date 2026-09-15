به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی دانشگاهیان خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولیفقیه خراسان شمالی برگزار شد گفت: فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها باید بیشتر رویکرد ایجابی داشته باشد و اقدامات سلبی تنها در حد ضرورت انجام شود؛ چراکه در فرهنگ اسلامی هم دعوت و کار فرهنگی وجود دارد و هم در موارد لازم، برخورد با هنجارشکنی پیشبینی شده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی بر نقش اساتید در فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: تمرکز دانشگاهها باید بر فعالیتهای فرهنگی و اقناعی اساتید باشد و ظرفیت اعضای هیئت علمی و مدیران گروهها برای هدایت فضای دانشگاه به کار گرفته شود.
حجت الاسلام نوری همچنین بر توجه به موضوع عفاف و حجاب در محیط دانشگاه تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود مسائل مربوط به عفاف و حجاب با کار فرهنگی و پیشگیرانه مدیریت شود و اجازه داده نشود برخی رفتارها در فضای دانشگاه به یک رویه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه دشمن با تمام توان وارد میدان شده است، تصریح کرد: امروز همه ما باید نقش خود را در این شرایط ایفا کنیم و مسئولان دانشگاه نباید صرفاً نگاه اداری به وظایف خود داشته باشند، بلکه باید در کنار دانشجویان و در دسترس آنان باشند.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: رئیس دانشگاه و سایر ارکان دانشگاه باید خود را خادم دانشجویان بدانند و از همه ظرفیت، جایگاه و توان خود برای خدمت به کشور و جامعه استفاده کنند.
حجتالاسلام نوری تشکیل جلسات مشترک روسای دانشگاهها، معاونان، اساتید و مدیران گروهها را از دیگر اقدامات ضروری دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی دانشگاهها میتواند درباره مسائل فرهنگی و ضروری تصمیمگیری کند. همچنین برگزاری جلسات با اساتید و مدیران گروهها در ابتدای سال تحصیلی میتواند برای پیشگیری و مدیریت مسائل احتمالی مؤثر باشد.
وی بر ضرورت تقویت فضای فرهنگی دانشگاهها نیز تأکید کرد و افزود: استفاده از نمادهای ملی، تصاویر شهدا، تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و برگزاری برنامههای فرهنگی و هماندیشی میتواند در ایجاد فضای مناسب فرهنگی در دانشگاهها مؤثر باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی همچنین بر توجه به فضای خوابگاهها و حضور فرهنگی در میان دانشجویان تأکید کرد و گفت: برنامههای فرهنگی باید بهگونهای طراحی شود که ارتباط مستقیم و مؤثر با دانشجویان، بهویژه در خوابگاهها، شکل بگیرد.
حجتالاسلام نوری بیان کرد: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد ترس و نگرانی در جامعه، باید با تقویت روحیه امید، تبیین دستاوردها و روایت اقتدار کشور، اجازه ندهیم فضاسازیهای دشمن بر جامعه و دانشگاهها اثرگذار شود.
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