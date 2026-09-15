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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

نوری: دانشگاه‌ها نباید نگاه اداری به مسائل دانشجویان داشته باشند

نوری: دانشگاه‌ها نباید نگاه اداری به مسائل دانشجویان داشته باشند

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بر ضرورت حضور فعال مسئولان دانشگاه‌ها در کنار دانشجویان و توجه جدی به مسائل آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی دانشگاهیان خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه خراسان شمالی برگزار شد گفت: فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها باید بیشتر رویکرد ایجابی داشته باشد و اقدامات سلبی تنها در حد ضرورت انجام شود؛ چراکه در فرهنگ اسلامی هم دعوت و کار فرهنگی وجود دارد و هم در موارد لازم، برخورد با هنجارشکنی پیش‌بینی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بر نقش اساتید در فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: تمرکز دانشگاه‌ها باید بر فعالیت‌های فرهنگی و اقناعی اساتید باشد و ظرفیت اعضای هیئت علمی و مدیران گروه‌ها برای هدایت فضای دانشگاه به کار گرفته شود.

حجت الاسلام نوری همچنین بر توجه به موضوع عفاف و حجاب در محیط دانشگاه تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود مسائل مربوط به عفاف و حجاب با کار فرهنگی و پیشگیرانه مدیریت شود و اجازه داده نشود برخی رفتارها در فضای دانشگاه به یک رویه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه دشمن با تمام توان وارد میدان شده است، تصریح کرد: امروز همه ما باید نقش خود را در این شرایط ایفا کنیم و مسئولان دانشگاه نباید صرفاً نگاه اداری به وظایف خود داشته باشند، بلکه باید در کنار دانشجویان و در دسترس آنان باشند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: رئیس دانشگاه و سایر ارکان دانشگاه باید خود را خادم دانشجویان بدانند و از همه ظرفیت، جایگاه و توان خود برای خدمت به کشور و جامعه استفاده کنند.

حجت‌الاسلام نوری تشکیل جلسات مشترک روسای دانشگاه‌ها، معاونان، اساتید و مدیران گروه‌ها را از دیگر اقدامات ضروری دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی دانشگاه‌ها می‌تواند درباره مسائل فرهنگی و ضروری تصمیم‌گیری کند. همچنین برگزاری جلسات با اساتید و مدیران گروه‌ها در ابتدای سال تحصیلی می‌تواند برای پیشگیری و مدیریت مسائل احتمالی مؤثر باشد.

وی بر ضرورت تقویت فضای فرهنگی دانشگاه‌ها نیز تأکید کرد و افزود: استفاده از نمادهای ملی، تصاویر شهدا، تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هم‌اندیشی می‌تواند در ایجاد فضای مناسب فرهنگی در دانشگاه‌ها مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین بر توجه به فضای خوابگاه‌ها و حضور فرهنگی در میان دانشجویان تأکید کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ارتباط مستقیم و مؤثر با دانشجویان، به‌ویژه در خوابگاه‌ها، شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام نوری بیان کرد: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد ترس و نگرانی در جامعه، باید با تقویت روحیه امید، تبیین دستاوردها و روایت اقتدار کشور، اجازه ندهیم فضاسازی‌های دشمن بر جامعه و دانشگاه‌ها اثرگذار شود.

کد مطلب 6947591

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