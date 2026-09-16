به گزارش خبرگزاری مهر، اکسل دیتمان، سفیر جمهوری فدرال آلمان در جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه با حضور در بنیاد ایران‌شناسی با علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، صالحی با اشاره به جایگاه و مأموریت بنیاد ایران‌شناسی در زمینه مطالعه، پژوهش و معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، بر اهمیت گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی با مراکز و نهادهای تخصصی سایر کشورها تأکید کرد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و گفت‌وگو و تعامل میان نهادهای فرهنگی و علمی را زمینه‌ای مناسب برای شناخت متقابل ملت‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک دانست.

اکسل دیتمان، سفیر جمهوری فدرال آلمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت ارتباطات فرهنگی و علمی میان دو کشور، بر ضرورت تداوم گفت‌وگو و تعامل میان مراکز علمی و فرهنگی تأکید کرد و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های ایران‌شناسی و زمینه‌های همکاری در این حوزه را حائز اهمیت دانست.

در ادامه این دیدار، طرفین درباره ظرفیت‌های موجود برای تقویت ارتباطات علمی، فرهنگی، پژوهشی و توسعه همکاری‌های مشترک در این زمینه و نیز تبادل دیدگاه های سیاسی در خصوص برون رفت از تحولات جاری منطقه، گفت‌وگو کردند.

در این نشست همچنین بر اهمیت استمرار ارتباط میان نهادهای علمی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش تعاملات فرهنگی و پژوهشی تأکید شد.

دیدار سفیر جمهوری فدرال آلمان با رئیس بنیاد ایران‌شناسی در راستای توسعه ارتباطات و تعاملات فرهنگی و علمی و با محوریت ظرفیت‌های موجود در حوزه ایران‌شناسی و مطالعات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران انجام شد.