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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

سفیر آلمان با رئیس بنیاد ایران‌شناسی دیدار و گفتگو کرد

سفیر آلمان با رئیس بنیاد ایران‌شناسی دیدار و گفتگو کرد

سفیر جمهوری فدرال آلمان در کشورمان با حضور در بنیاد ایران‌شناسی با علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسل دیتمان، سفیر جمهوری فدرال آلمان در جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه با حضور در بنیاد ایران‌شناسی با علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، صالحی با اشاره به جایگاه و مأموریت بنیاد ایران‌شناسی در زمینه مطالعه، پژوهش و معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، بر اهمیت گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی با مراکز و نهادهای تخصصی سایر کشورها تأکید کرد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و گفت‌وگو و تعامل میان نهادهای فرهنگی و علمی را زمینه‌ای مناسب برای شناخت متقابل ملت‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک دانست.

اکسل دیتمان، سفیر جمهوری فدرال آلمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت ارتباطات فرهنگی و علمی میان دو کشور، بر ضرورت تداوم گفت‌وگو و تعامل میان مراکز علمی و فرهنگی تأکید کرد و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های ایران‌شناسی و زمینه‌های همکاری در این حوزه را حائز اهمیت دانست.

در ادامه این دیدار، طرفین درباره ظرفیت‌های موجود برای تقویت ارتباطات علمی، فرهنگی، پژوهشی و توسعه همکاری‌های مشترک در این زمینه و نیز تبادل دیدگاه های سیاسی در خصوص برون رفت از تحولات جاری منطقه، گفت‌وگو کردند.

در این نشست همچنین بر اهمیت استمرار ارتباط میان نهادهای علمی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش تعاملات فرهنگی و پژوهشی تأکید شد.

دیدار سفیر جمهوری فدرال آلمان با رئیس بنیاد ایران‌شناسی در راستای توسعه ارتباطات و تعاملات فرهنگی و علمی و با محوریت ظرفیت‌های موجود در حوزه ایران‌شناسی و مطالعات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران انجام شد.

کد مطلب 6949547

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