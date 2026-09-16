جاهد: کتاب دفاع مقدس باید آینه راستین زندگی رزمندگان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمیجاهد شامگاه چهارشنبه در آیین رونمایی از کتاب «مثل آن روزها» در ساوه، با اشاره به اهمیت هنر و ذوق زنان ایرانی در ثبت و روایت خاطرات دفاع مقدس اظهار کرد: نویسنده این کتاب برای نگارش اثر خود زحمات زیادی کشیده و توانسته با بهرهگیری از ذوق، سلیقه و هنر یک زن ایرانی، بخشی از خاطرات و واقعیتهای آن دوران را به مخاطب منتقل کند.
وی عملیاتهای فتحالمبین و بیتالمقدس را از مقاطع مهم تاریخ دفاع مقدس دانست و افزود: این عملیاتها ایامالله هستند و باید ابعاد مختلف آن برای نسلهای امروز و آینده روایت شود.
رئیس سازمان پیشکسوتان سپاه ادامه داد: برگزاری آیین رونمایی کتاب، تنها معرفی یک اثر نیست، بلکه فرصتی برای یادکردن از راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس و پاسداشت تلاشهایی است که برای ثبت تاریخ این دوران انجام شده است.
عظیمیجاهد با تاکید بر ضرورت صداقت در تاریخنگاری دفاع مقدس گفت: کتابها باید با مردم صادق باشند و روایتها بر مبنای واقعیتهای زندگی رزمندگان و فرماندهان شکل بگیرد چراکه آنچه اکنون نوشته میشود، بخشی از تاریخ کشور برای آیندگان خواهد بود.
وی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر مطالعه و ترویج کتابخوانی افزود: ایشان همواره بر اهمیت کتاب و مطالعه تاکید داشتند و حتی بخشی از زمان عبادت و نماز شب خود را به مطالعه اختصاص میدادند و بر برپایی نمایشگاههای کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه تأکید داشتند.
وی گفت: توجه به کتاب و کتابخوانی در حوزه دفاع مقدس، تنها یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه اقدامی مهم برای تاریخ و تاریخنگاری کشور محسوب میشود.
رئیس سازمان پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ضرورت ثبت خاطرات فرماندهان و پیشکسوتان تاکید کرد و افزود: روایتهای افرادی همچون شهید حاجیزاده، شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان و رزمندگان باید به کتاب تبدیل شود تا تجربهها و واقعیتهای دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن برای نسلهای آینده باقی بماند.
عظیمیجاهد با اشاره به تغییر توانمندیهای دفاعی کشور در طول سالهای گذشته اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، یکی از مهمترین و در دسترسترین سلاحهای رزمندگان کلاشینکف بود، اما اکنون جمهوری اسلامی ایران از موشکهای نقطهزن، تجهیزات پیشرفته و موشکهای هوشمند برخوردار است.
وی تصربح کرد: تفاوت تجهیزات دیروز و امروز قابل توجه است، اما آنچه در دفاع مقدس به رزمندگان قدرت ایستادگی میداد، تنها تجهیزات نبود؛ «ما خدا را داشتیم» و این باور باید در روایتهای دفاع مقدس نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به دستاوردهای سالهای گذشته گفت: رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس برای کشور امنیت ایجاد کردند و امروز وظیفه ماست که این میراث را به نسلهای آینده منتقل کنیم و پرچم را به صاحب اصلی آن بسپاریم.
عظیمیجاهد تصریح کرد: روایت دفاع مقدس باید از میدان خاطرات شفاهی به عرصه کتاب و تاریخ منتقل شود تا نسل جدید بداند چه مسیری طی شده و چه انسانهایی برای امنیت و سربلندی کشور تلاش کردهاند.
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