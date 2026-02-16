کریمی: سند ماندگار ایثار در مرکزی رونمایی شد؛ ۷۰۰ مدخل برای ثبت تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کریمی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با محوریت رونمایی از دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی ضمن تبریک چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: نخستین جلد دانشنامه دفاع مقدس این استان پس از یک دهه تحقیق و پژوهش میدانی و اسنادی، رونمایی شد.
وی با اشاره به محتوای این دانشنامه افزود: جلد اول این اثر ارزشمند شامل ۱۶۴ مقاله تخصصی است که در حوزههای مختلف تدوین شدهاند که از این تعداد، ۱۳۴ مقاله به شهدا و اشخاص تأثیرگذار استان اختصاص دارد و ۸ مقاله نیز با موضوعات نظامی و جغرافیایی به چاپ رسیده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی ادامه داد: ۲۰ مقاله در بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی (شامل یادمانها، گلزار شهدا، مساجد، مدارس و موزهها)، ۱۰ مقاله در حوزه کتاب و نشریات، ۲۲ مقاله مرتبط با ادارات و کارخانجات و ۲ مقاله نیز در زمینه فیلم، سریال و موسیقی دفاع مقدس در این دانشنامه گنجانده شده است.
کریمی با اشاره به فرآیند تدوین این دانشنامه گفت: ایده تدوین این مجموعه با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نگارش دایرةالمعارفی جامع و بدون تحریف از وقایع جنگ تحمیلی شکل گرفت و از سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به طور جدی وارد فاز اجرایی شد.
وی افزود: در مرحله نخست، کارگروههای تخصصی با تشکیل جلسات متعدد، اقدام به مدخلگزینی کردند که نتیجه آن شناسایی نزدیک به ۷۰۰ مدخل مرتبط با استان مرکزی در حوزههای مختلف بود. سپس پژوهشگران با همکاری پیشکسوتان دفاع مقدس و دستگاههای مرتبط، به جمعآوری اسناد، مدارک و خاطرات شفاهی پرداختند.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: مقالات تولیدشده پس از طی مراحل ارزیابی و نظارت کیفی، برای ویراستاری و صفحهآرایی به مراحل نهایی راه یافتند و حاصل این یک دهه تلاش، امروز در قالب جلد اول این دانشنامه متجلی شده است.
کریمی با بیان اینکه کار تدوین دانشنامه استان مرکزی همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون ۳۸۵ مدخل دیگر برای جلدهای بعدی این اثر مشخص شده است و امیدواریم با تداوم پژوهشها و دسترسی به اسناد جدید، بتوانیم در آیندهای نزدیک شاهد تکمیل و انتشار سایر مجلدات باشیم.
وی تاکید کرد: انتظار است اصحاب رسانه در معرفی این سند مهم تاریخی یاریرسان باشند و با برنامههای مختلف و ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند، میتوانند نقش مؤثری در معرفی این دانشنامه به عنوان سندی ماندگار از نقش بیبدیل استان مرکزی در هشت سال دفاع مقدس ایفا کنند.
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