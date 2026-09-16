پلمب قصابی متخلف در کاشان به دلیل کشتار غیرمجاز دام

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پلمب یک واحد قصابی متخلف به دلیل کشتار غیرمجاز دام و رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های بهداشتی بازرسان شبکه دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، یک واحد قصابی به دلیل انجام کشتار دام خارج از کشتارگاه مجاز و رعایت نکردن الزامات بهداشتی شناسایی شد.

وی افزود: تخلفات مشاهده‌شده در این واحد مستندسازی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، محل فعالیت این قصابی تا تعیین تکلیف قانونی پلمب شد.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان با تأکید بر اهمیت نظارت بر فرآورده‌های خام دامی گفت: نظارت مستمر بر مراکز عرضه این محصولات، نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی جامعه دارد و با واحدهای متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.

وی همچنین از ارجاع پرونده این واحد متخلف به مراجع قضایی خبر داد و گفت: رسیدگی قانونی به تخلفات انجام‌شده از طریق مراجع مربوط دنبال می‌شود.

رضوان از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۱۲ به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.