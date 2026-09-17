به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح یک تولید فولاد در شهرستان ابهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: کشور در شرایط «جنگ ترکیبی» قرار دارد و پاسخ به جنگ اقتصادی دشمن، «تولید، تولید و تولید» است و باید همان‌گونه که قدردان تلاش نیروهای نظامی و مدافعان کشور هستیم، از سرمایه‌گذاران، صنعتگران و کارگران نیز که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، قدردانی کنیم.

وی افزود: آنچه در این گفت‌وگو بیش از هر چیز برای من قابل توجه بود، عشق به ایران و این سرزمین بود؛ عشقی که باعث شده این عزیزان از سال‌ها پیش تلاش خود را برای تولید و توسعه صنعت آغاز کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه شاید دشمنان ما مفهوم واقعی عشق به وطن و ایران را درک نکنند، تصریح کرد: اگر صنعتگر و کارگر ما، علی‌رغم همه فشارهایی که وجود دارد و حتی در شرایطی که موشک بر سر آنها فرود می‌آید، همچنان پای کار تولید می‌ایستند، دلیل آن عشق به وطن و علاقه به این آب و خاک است.

قائم‌پناه ادامه داد: لازم است از همه تولیدکنندگان عزیز کشور قدردانی کنیم. ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و جنگ امروز فقط نظامی نیست؛ بلکه جنگ اقتصادی نیز وجود دارد و پاسخ به جنگ اقتصادی دشمن، تولید، تولید و تولید است.

وی با اشاره به تلاش نیروهای مسلح کشور گفت: همان‌گونه که از سرداران، رزمندگان، امیران و سربازانی که در خط مقدم دفاع نظامی کشور قرار دارند و از کسانی که پای لانچرها می‌نشینند و موشک‌ها را پرتاب می‌کنند و نیروهایی که پهپادها را به پرواز درمی‌آورند و جان خود را فدای وطن می‌کنند، قدردانی می‌کنیم، باید به همان میزان از سرمایه‌گذارانی که در جنگ اقتصادی ایستادگی کرده‌اند و همچنین کارگرانی که در چرخه تولید کشور نقش‌آفرینی می‌کنند، قدردان باشیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: همین عزیزان هستند که موجب شده‌اند تاب‌آوری ایران در مقابل فشارهای استکبار جهانی و آمریکا به منصه ظهور برسد و به دنیا نشان دهیم که ایران ایستاده است.

قائم‌پناه افزود: علی‌رغم همه فشارها و تنگناهایی که علیه ایران و مردم ایران ایجاد می‌شود، مردم ما زنده، سربلند و ایستاده‌اند و در برابر زورگویی‌ها با ابتکار، خلاقیت، علم و توانایی خود مبارزه می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه کشور در حال دفاع در عرصه اقتصادی نیز هست، گفت: ما در زمینه اقتصاد هم در حال دفاع هستیم؛ دفاع از تولید، دفاع از زندگی مردم و دفاع از آسایش مردم. بنابراین باید به همه عزیزانی که در این عرصه تلاش می‌کنند، افتخار کنیم.

چرخ تولید در زنجان با وجود حملات دشمن همچنان می‌چرخد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان زنجان اظهار کرد: امروز وقتی می‌بینم صنایع ما، به‌ویژه در استان زنجان که یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، علی‌رغم اینکه شاید چند صد بار مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و چرخ تولید در کارخانه‌ها و این استان می‌چرخد، باید به این موضوع افتخار کنیم.

قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد: روزبه‌روز ایران سربلندتر و پرافتخارتر شود و چرخ‌های تولید کشور با قدرت بیشتری به حرکت خود ادامه دهند.

برق و گاز صنایع نباید قطع شود

وی در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت جلوگیری از قطع برق صنایع گفت: اینکه رئیس‌جمهور بارها تأکید می‌کنند که نباید برق صنایع را قطع کنیم، به این دلیل است که تولید کشور مدیون همین صنایع است و نباید برق و گاز واحدهای صنعتی قطع شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه حضور خود در استان خوزستان افزود: زمانی که در خوزستان بودم و علی‌رغم اینکه موشک‌ها در جنوب کشور فرود می‌آمد، از مردم عذرخواهی کردم که اگر به دلیل ناترازی برق، یکی دو روز یا روزانه یکی دو ساعت خاموشی به مردم تحمیل می‌شود، به این دلیل است که تلاش می‌کنیم صنعت کشور نخوابد.

قائم‌پناه تصریح کرد: اهمیت صنایع به اندازه‌ای است که باید تلاش کنیم برق و گاز آنها قطع نشود و چرخه تولید کشور متوقف نشود.

وی گفت: امیدواریم امسال نیز علی‌رغم همه سختی‌ها و ناترازی‌هایی که در زمینه گاز و برق وجود دارد، با تدبیر و مدیریت بتوانیم برق و گاز صنایع را قطع نکنیم تا تولیدکنندگان بتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و چرخ تولید کشور را به حرکت درآورند.

پیگیری تربیت تکنسین برای تأمین نیروی متخصص صنایع

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده از سوی مدیر این واحد صنعتی درباره ضرورت تربیت نیروی تکنسین در کشور، اظهار کرد: پیشنهاد مطرح‌شده درباره تربیت تکنسین، پیشنهاد خوبی است و به‌درستی به یک نیاز اساسی کشور اشاره دارد.

قائم‌پناه افزود: از دوستانم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم این موضوع را مورد توجه قرار دهند تا در زمینه تربیت نیروهای تکنسین در کشور اقدامات لازم انجام شود.

وی تأکید کرد: این موضوع را حتماً پیگیری خواهیم کرد و دوستان نیز یادداشت کنند تا آن را به‌صورت مکتوب دنبال کنیم و اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در زمینه تربیت نیروی تکنسین در کشور کمکی انجام دهد، این اقدام هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش صنعتگران، کارگران و سرمایه‌گذاران و با حمایت و مدیریت مناسب، چرخه تولید کشور با قدرت ادامه پیدا کند و ایران بیش از پیش سربلند و پرافتخار باشد.