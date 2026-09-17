خبرگزاری مهر - گروه استان ها: النینو یک پدیده اقلیمی است که امسال فعال شده و باعث میشود بارشها در برخی مناطق جهان از جمله ایران بیشتر از حد معمول شود؛ کارشناسان هواشناسی نیز ضمن تایید این موضوع و هشدار درباره پیامدهای آن، از مردم خواستهاند که آمادگی لازم را داشته باشند.
باید گفت، استان ایلام هم از این قاعده مستثنا نیست و پیشبینی میشود بارشهای پاییز و زمستان در این استان بیش از نرمال باشد که همین موضوع نه تنها احتمال وقوع سیلاب و رگبارهای شدید را افزایش میدهد، بلکه نگرانیها را درباره خسارات احتمالی بیشتر میکند.
با توجه به موقعیت کوهستانی ایلام و سابقه وقوع روانآب در این استان، دستگاههای اجرایی باید برای مدیریت این شرایط آماده شوند و تدابیر لازم را پیش از آغاز بارندگیها اتخاذ کنند؛ همچنین پاکسازی کانالها و رودخانهها نیز باید در اولویت قرار گیرد تا خسارات احتمالی به حداقل برسد.
کارشناسان میگویند النینو اگرچه میتواند خطراتی داشته باشد، اما با برنامهریزی درست میتوان از بارشهای پیشرو برای تقویت منابع آب زیرزمینی و جبران کمآبی سالهای گذشته استفاده نمود و این فرصت را به نقطهقوتی برای استان تبدیل کرد.
تأثیر پدیده النینو بر الگوهای جوی ایلام
مدیرکل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه النینو یکی از پدیدههای اقلیمی تأثیرگذار بر الگوهای جوی است، اظهار داشت: این پدیده با تغییر در الگوهای باد و جابهجایی رطوبت، میتواند شرایط بارشی را در مناطق مختلف دستخوش تغییر کند و ایلام نیز از این تأثیرات مستثنی نیست.
سیروس نادری با بیان اینکه بر اساس پیشبینیهای فصلی، احتمال افزایش بارشها از نیمه مهر تا نیمه آذر وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارشهای پاییزی، احتمال وقوع رگبارهای شدید، رعد و برق و آسیب به برخی زیرساختها وجود دارد و لازم است دستگاههای اجرایی آمادگی لازم را داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به اینکه شرایط بارشی ایران تنها تحت تأثیر النینو نیست، خاطرنشان کرد: عوامل اقلیمی دیگری از جمله نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس هند نیز در میزان و نحوه بارشها نقش دارند؛ بنابراین بررسی همه این عوامل برای پیشبینی دقیق ضروری است.
نادری با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش میکند، گفت: با توجه به احتمال افزایش بارشها در ماههای آینده، شهروندان و به ویژه کشاورزان و دامداران باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای مواجهه با شرایط جوی در نظر داشته باشند.
آمادگی کامل دستگاههای اجرایی ایلام برای مقابله با بارشهای پاییزی
مدیرکل بحران استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت هشدارهای هواشناسی و سازمان مدیریت بحران کشور درباره احتمال افزایش بارشها در پاییز، اظهار داشت: جلسات ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستانها به صورت مستمر برگزار شده است و دستگاههای اجرایی برای شناسایی نقاط حادثهخیز و انجام اقدامات پیشگیرانه آماده شدهاند.
علی محمد پاکدل نژاد با بیان اینکه تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز برای شرایط بحرانی نیز تأمین و در حالت آمادهباش قرار گرفته، تصریح کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارشهای پاییزی و احتمال وقوع سیلاب، همه دستگاهها موظف هستند آمادگی کامل داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند.
پاکدلنژاد در ادامه با اشاره به تدوین و ابلاغ سند کاهش خطر و سند آمادگی و پاسخ به بحران به دستگاههای اجرایی استان، خاطرنشان کرد: این اسناد، نقشه راه دستگاهها برای مقابله با بحرانهای احتمالی محسوب میشود و همه دستگاهها باید بر اساس آن عمل کنند و هماهنگی لازم را داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان با تأکید بر اینکه آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی وجود دارد، گفت: با همکاری همه دستگاههای اجرایی، تلاش میشود خسارتهای ناشی از بارشهای پاییزی به حداقل برسد و خدماترسانی به مردم با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود تا شاهد کمترین خسارت در استان باشیم.
النینو با همکاری دستگاهها به فرصتی برای ذخیرهسازی آب تبدیل میشود
رئیس اداره بحران جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حضور حداکثری مدیران در جلسات مدیریت بحران، اظهار داشت: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای مقابله با پدیده النینو ضروری است و همه مدیران باید در این جلسات حضور فعال داشته باشند.
اسماعیل گوهری با بیان اینکه النینو یک پدیده خطرناک محسوب میشود، تصریح کرد: این پدیده میتواند با تغییر الگوهای بارشی، خسارتهایی را به بخش کشاورزی و زیرساختها وارد کند و لازم است تمهیدات لازم برای کاهش خسارتها اندیشیده شود.
گوهری با اشاره به اینکه با برنامهریزی مناسب میتوان از ظرفیت بارشهای ناشی از النینو بهره برد، خاطرنشان کرد: ذخیرهسازی آب در پشت سدها، یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت این شرایط است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه همکاری و همفکری دستگاهها میتواند تهدید النینو را به فرصت تبدیل کند، گفت: جهادکشاورزی استان با جدیت پیگیر این موضوع است و برنامههای لازم را در دستور کار قرار داده و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاهها، شاهد کمترین خسارت در بخش کشاورزی باشیم.
با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال افزایش بارشها در پاییز و تأثیر پدیده النینو، دستگاههای اجرایی استان ایلام با تدوین اسناد بحران، آمادهسازی تجهیزات و برگزاری مستمر جلسات مدیریت بحران، آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی را دارند؛ بدون شک هماهنگی بینبخشی، کلید کاهش خسارتها و بهرهمندی از فرصت ذخیرهسازی آب خواهد بود.
نظر شما