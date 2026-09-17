واژگونی پراید در محور نهبندان ـ بیرجند یک کشته و ۶ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار کرد: بامداد امروز، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۴۳ محور نهبندان ـ بیرجند، مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه سواری پراید که از نهبندان به مقصد بیرجند در حرکت بود، در مسیر واژگون شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: بر اثر این حادثه رانندگی، ۶ نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر نیز به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

کاظمی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، علت این حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کرده و هنگام احساس خستگی و خواب‌آلودگی از ادامه رانندگی خودداری کنند.