به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حمید رضا نبوی چاشمی شامگاه پنجشنبه در دیدار با محمدامین جاوید پور، سرپرست فرمانداری مهدیشهر در محل دفتر خود با اشاره به اهمیت مسئولیت در نظام مدیریتی، اظهار کرد: مسئولیت فرصتی برای خدمت به مردم و کسب توشه معنوی است و باید از این فرصت در مسیر خدمتگزاری شایسته استفاده کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های علی خداداد، فرماندار پیشین مهدیشهر، افزود: مجموعه مدیریتی شهرستان در ماه‌های گذشته شرایط و مسائل مختلفی را پشت سر گذاشته و با همراهی مدیران و مسئولان، امور شهرستان دنبال شده است.

امام جمعه مهدیشهر با تأکید بر ضرورت استمرار مسیر خدمت، بیان کرد: تغییر مسئولان بخشی از روند طبیعی مدیریت است و آنچه اهمیت دارد، تداوم خدمت، حفظ انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد امور شهرستان است.

نبوی بر ضرورت همدلی و تعامل میان مجموعه‌های مدیریتی شهرستان تأکید کرد و یادآور شد: همکاری و همراهی مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهتر از ظرفیت‌های شهرستان و تسریع در روند رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم باشد.

وی اضافه کرد: تقویت تعامل میان مجموعه‌های مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم مورد تأکید است.