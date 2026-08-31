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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

در حاشیه نشست گروه-۲۰ برگزار شد؛

رایزنی وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر دارایی روسیه درباره اوکراین

رایزنی وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر دارایی روسیه درباره اوکراین

وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر دارایی روسیه در حاشیه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه-۲۰ درباره بحران اوکراین رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ ان‌ بی‌ سی، وزیر خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه با وزیر دارایی روسیه در حاشیه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه- ۲۰ در آمریکا دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا و آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزرای دارایی روسیه در حاشیه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه- ۲۰ در آمریکا دیدار و در خصوص بحران اوکراین گفتگو کردند.

در همین رابطه، وزارت دارایی روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دیدار سیلوانوف و بسنت در حاشیه نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ برگزار شد. سیلوآنوف و بسنت درباره همکاری‌ های روسیه و آمریکا در حوزه مالی و در چارچوب گروه- ۲۰ گفتگو کردند.

تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص این دیدار رسانه ای نشده است.

کد مطلب 6933506

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