به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ ان‌ بی‌ سی، وزیر خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه با وزیر دارایی روسیه در حاشیه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه- ۲۰ در آمریکا دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا و آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزرای دارایی روسیه در حاشیه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه- ۲۰ در آمریکا دیدار و در خصوص بحران اوکراین گفتگو کردند.

در همین رابطه، وزارت دارایی روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دیدار سیلوانوف و بسنت در حاشیه نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ برگزار شد. سیلوآنوف و بسنت درباره همکاری‌ های روسیه و آمریکا در حوزه مالی و در چارچوب گروه- ۲۰ گفتگو کردند.

تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص این دیدار رسانه ای نشده است.