زادبر: دشمن به دنبال فرسایش ایران با مدیریت زمان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم رشت با اشاره به شرایط منطقه و تحولات جنگی اظهار کرد: جنگ هنوز به پایان نرسیده و جمهوری اسلامی ایران در میانه یک جنگ پیچیده قرار دارد.
وی با بیان اینکه کاهش شدت حملات نظامی به معنای پایان جنگ نیست، افزود: امروز جبهه مقاومت دارای ساحتهای مختلفی است و تحولات یمن، لبنان و ایران را نمیتوان جدا از یکدیگر تحلیل کرد.
زادبر ادامه داد: دشمن در شرایط کنونی در حال مدیریت زمان است و یکی از عناصر مهم در این جنگ، عنصر زمان محسوب میشود. بنابراین نباید با تصور پایان جنگ، برای شرایط پس از جنگ تصمیمگیری کرد.
این پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به انتخابات آمریکا و تحولات سیاسی این کشور گفت: نباید کشور را معطل نتایج انتخابات آمریکا کرد؛ چراکه فارغ از اینکه جمهوریخواهان یا دموکراتها در این کشور قدرت را در اختیار داشته باشند، مسئله اصلی مدیریت زمان و فرسایشیشدن جنگ است.
وی با تأکید بر اهمیت مقاومت در جنگ فرسایشی اظهار کرد: مسئله امروز تنها جنگ نظامی و استفاده از موشک نیست، بلکه انرژی، نفت، گاز، ترانزیت و حتی تأمین کالا نیز میتواند به ابزارهای جنگی تبدیل شود.
زادبر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی، هوشمندی در استفاده از ظرفیتها اهمیت دارد و باید اهرمهای مختلف اقتصادی و راهبردی کشور بهدرستی مدیریت شوند.
وی با بیان اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس، جنگ به کشور تحمیل شد، امروز نیز جمهوری اسلامی ایران در موضع دفاعی قرار دارد و مسئله اصلی، دفاع از امنیت و موجودیت کشور است.
این فعال رسانهای با اشاره به تحولات داخلی و فعالیت جریانهای مخالف جمهوری اسلامی اظهار کرد: دشمن در تلاش است از طریق فشار اقتصادی، عملیات شناختی، فضای مجازی و ایجاد آشوب، جامعه را فرسوده کند و باید نسبت به این اقدامات هوشیار بود.
وی افزود: نباید تصور کرد که با کاهش درگیری نظامی، پیروزی نهایی حاصل شده است؛ بلکه پیروزی زمانی محقق میشود که طرف مقابل از اهداف خود عقبنشینی کند.
زادبر همچنین درباره موضوع صلح گفت: مطرحکردن مفاهیمی مانند «صلح شرافتمندانه» و «صلح خردمندانه» باید در چارچوب شرایط جنگی و اهداف طرف مقابل مورد بررسی قرار گیرد و نباید صلح تحمیلی با صلح واقعی و پایدار اشتباه گرفته شود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای منطقه اظهار کرد: تجربه عراق، سوریه و افغانستان نشان میدهد که پایان یک درگیری نظامی لزوماً به معنای برقراری امنیت پایدار نیست و باید شرایط پس از جنگ نیز مورد توجه قرار گیرد.
گیلان؛ استانی اثرگذار در تحولات سیاسی و فرهنگی
این پژوهشگر تاریخ معاصر در ادامه سخنان خود به جایگاه تاریخی استان گیلان پرداخت و گفت: گیلان به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با قفقاز، دروازه ورود بسیاری از جریانهای فکری و سیاسی به ایران بوده است.
وی افزود: در ۱۵۰ سال گذشته جریانهای مختلف فکری از جمله جریانهای چپ، مارکسیستی، سوسیالیستی و لیبرال در گیلان فعال بودهاند و این استان در تحولات سیاسی ایران نقش مهمی داشته است.
زادبر با اشاره به سابقه فعالیت حزب کمونیست ایران در انزلی گفت: گیلان در تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران همواره استانی اثرگذار بوده و بسیاری از جریانهای سیاسی و فکری از این منطقه وارد عرصه تحولات کشور شدهاند.
وی در ادامه به نقش جریانهای مذهبی و شخصیت های تاریخی گیلان اشاره کرد و گفت: در کنار جریانهای سیاسی جدید، گیلان سابقه تاریخی عمیقی در حوزه مذهب و تشیع دارد و این سابقه را میتوان در دورههای مختلف تاریخی مشاهده کرد.
این پژوهشگر با اشاره به نهضت جنگل و شخصیت میرزا کوچکخان اظهار کرد: در شرایطی که بخشهایی از کشور تحت فشار روسیه، انگلیس و استبداد قرار داشت، میرزا کوچکخان در گیلان نهضتی را شکل داد و در کنار مبارزه سیاسی و نظامی، به مسائل اجتماعی و معیشتی مردم نیز توجه داشت.
وی افزود: میرزا کوچکخان پیش از برخی عملیاتها و مبارزات خود مجالس روضه اباعبدالله(ع) برگزار میکرد و در کنار آن به فرهنگ و هویت ایرانی نیز توجه داشت.
زادبر با بیان اینکه هویت تاریخی گیلان صرفاً به تحولات سیاسی ۱۵۰ سال اخیر محدود نمیشود، گفت: این استان سابقهای طولانی در حوزه فرهنگ، مذهب و هویت ایرانی دارد و باید نسبت به حفظ این میراث تاریخی توجه بیشتری شود.
وی در پایان با اشاره به مسئله هویت فرهنگی اظهار کرد: موضوعاتی مانند حجاب تنها بخشی از مسائل فرهنگی جامعه هستند و در لایههای عمیقتر باید به موضوعاتی همچون تحقیر هویت نوجوان ایرانی و تغییر هویت ایرانی توجه کرد.
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